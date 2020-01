A Chevrolet anunciou que já está sendo produzido o segundo lote do Bolt EV, seu modelo 100% elétrico. Os carros começam a chegar às 26 concessionárias credenciadas da marca a partir de fevereiro. Na pré-venda, a montadora comercializou todas as 50 unidades do modelo.

A versão única do Bolt EV trazida para o mercado brasileiro é a mais sofisticada, Premier, já equipada com as baterias de nova geração, que garantem autonomia média de até 416 quilômetros, de acordo com o ciclo norte-americano EPA. O modelo atual, lançado em outubro por R$ 175 mil, roda até 383 km com uma carga.

O Bolt EV está sendo ofertado inicialmente em 12 cidades, selecionadas com base em estudos de mercado. São elas: São Paulo, Campinas, São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis, Joinville (SC), Recife (PE) e Vitória (ES).

Seu motor elétrico, no eixo dianteiro, rende o equivalente a 203 cv e 36,7 mkgf. Com esse conjunto é possível acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de 7 segundos, de acordo com a GM. Como todo elétrico ele tem apenas uma marcha.

Equipamentos

De série, o Bolt oferece 10 airbags, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego e de tráfego traseiro cruzado. Há ainda alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres.

O Bolt traz ainda sistema de câmeras 360º, que utiliza imagens para criar uma visão superior do carro para auxiliar manobras. Outros itens são o som Bose, sistema MyLink com integração a Apple CarPlay e Android Auto, entre outros.

O Bolt tem 4.165 mm de comprimento, 1.765 mm de largura e 1.595 mm de altura. O entre-eixos é de 2.600 mm, enquanto o peso de 1,6 tonelada, distribuído de forma quase simétrica entre os eixos.

Como as baterias ficam localizadas sob o assoalho plano e o motor elétrico é compacto, o espaço interno é generoso, inclusive o do compartimento de bagagens. Sua capacidade vai de 478 a 1.603 litros (com os bancos traseiros rebatidos), medidas semelhantes ao do Chevrolet Equinox.