A segunda edição do Nissan Kicks UEFA Champions League 2020 já está à venda nos mercados do Brasil, Argentina e Paraguai. Com produção limitada a 1 mil unidades e disponível em uma nova e exclusiva cor com duas tonalidades, a azul pacific com teto preto, o crossover compacto tem preço sugerido de R$ 98.490, no país. Todas as unidades terão a numeração de série na grade dianteira.

Fabricada no Complexo Industrial de Resende (RJ), a novidade é o primeiro e único modelo do mundo com a assinatura do maior campeonato de clubes de futebol do mundo, do qual a Nissan é patrocinadora.

O Nissan Kicks UEFA Champions League é equipado com o motor de última geração 1.6, que desenvolve 114 cv e câmbio Xtronic CVT com função "Sport". Além do design pensado para reduzir o atrito, com aerodinâmica eficiente, maior rigidez da carroceria sem deixar de ser o mais leve da categoria.

Equipamentos

Nesta segunda edição, a série limitada, que é baseada na versão SV, é equipada com rodas de aro 17 com acabamento preto; aerofólio traseiro; adesivos da UEFA Champions League; bancos revestido com material sintético, costura azul, e tecnologia Zero Gravity para os dianteiros; acabamento azul em volta do ar condicionado; sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada auxiliar para MP3, conector USB, bluetooth, conectividade com CarPlay e Android Auto e apresentação inicial especial UEFA Champions League.

Traz ainda chave inteligente I-Key com comandos de abertura e fechamento dos vidros de todas as portas do carro com apenas um toque; botão eletrônico de ignição (Push Start); apoio de braço com costura azul e faróis com máscara negra.