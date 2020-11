A Lexus do Brasil anunciou a chegada da linha 2021 do sedã híbrido ES 300h. O modelo de luxo da marca, que é oferecido apenas na versão Luxury, com preço tabelado em R$ 326.990, ganhou novos equipamentos, dentre eles o sensor de estacionamento inteligente (ICS), sensor de pressão dos pneus e antena shark fin. Conta ainda com o conhecido Lexus Safety System, pacote de segurança ativa composto por itens de auxílio à condução e que garantem maior proteção ao motorista e aos demais passageiros.

O sedã ES 300h 2021 segue equipado com o motor Atkinson de quatro cilindros a gasolina de 2,5L, com potência de 176 cv a 5.700 rpm e torque de 22,1 kgfm a 5.200 giros, e um elétrico que gera isoladamente 118 cv de potência e torque de 20,2 kgfm. O conjunto rende potência combinada de 217,5 cv. A transmissão é a Hybrid Transaxle. O ES 300h também é equipado com o sistema de tração all-wheel drive, que direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, conforme a necessidade do condutor.

Interior e tecnologia

No interior, os acabamentos internos são revestidos de couro e madeira, e os bancos com couro natural premium. Além disso, o banco do motorista dispõe de regularem elétrica com dez posições e para o passageiro da frente, oito posições.

No quesito tecnologia, o condutor conta com computador de bordo, com tela TFT colorida de 7 polegadas, que dispõe de informações de condução, áudio, navegação GPS, indicação de mensagens de alerta, entre outras funções. O modelo é equipado com sistema multimídia com oito alto-falantes e quatro tweeters, compatível com CD player, DVD player, Bluetooth, TV digital, espelhamento de celulares com Android Auto, Apple Carplay, tudo isso também reunido numa tela LCD de 12,3 polegadas.

Com interface simples e intuitiva, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e utilizá-los no painel do veículo. Entre eles, estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music e WhatsApp, além das funções de chamada e mensagens de texto originais de cada sistema.

O ES 300h pode ser encontrado nas cores: branco sônico, cinza mercúrio, prata platinum, cinza, preto grafite, vermelho coral e azul royal; no interior, preto, caramelo e bege.

Segurança

No quesito segurança, o ES 300h conta com dez airbags, controle de tração e estabilidade, bem como assistente de partida em rampas. Completam o pacote o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema Isofix para fixação de assento infantil, dispositivo de alerta em caso de esquecimento de pessoa ou objeto no interior do veículo, além de câmera de ré.

Com o Lexus Safety System o sedã ES 300h é equipado com o que existe de mais tecnológico em segurança ativa da marca: Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Assistente de Manutenção de Faixa (LDA), Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash), Farol Alto Automático (AHB), Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert.