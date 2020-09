A Scania apresentou nesta quinta-feira (10) o G 540 10x4/6 XT Heavy Tipper, seu novo caminhão para operações fora-de-estrada de configuração 10x4, o único da indústria nacional, com maior capacidade de carga líquida (até 55 toneladas), com Opex (despesas operacionais) e Capex (despesas de capital) muitos menores, custo total de operação (TCO) mais competitivo. Todos os componentes, por exemplo, trem de força, eixos e tecnologias embarcadas são 100% Scania. Os preços partem de R$ 950 mil e as encomendas já podem ser feitas com a entrega a partir de abril de 2021.

Produzido com componentes ainda mais robustos do que os demais membros da linha XT, o G 540 10x4 Heavy Tipper foi desenvolvido para atender as demandas mais severas da mineração e da construção pesada (que compõe as grandes obras de infraestrutura: hidrelétricas, por exemplo).

“Apesar da pandemia, o ano de 2020 manteve o segmento da mineração estável, aquecido e propiciando grandes negócios para a Scania. Já as grandes construções vêm sendo retomadas gradativamente pelas iniciativas pública e privada”, conta Silvio Munhoz, diretor de Vendas de Soluções da Scania no Brasil. Segundo ele, agosto foi o melhor para a empresa nos últimos 30 meses de vendas de produtos da gama off-road, com mais de 350 unidades comercializadas.

Mais opções

O Scania G 540 10x4 chega para ampliar a gama XT Heavy Tipper, formada até então pelos modelos 6x4 e 8x4 (um dos mais vendidos da marca). O G 540 10x4 salta das atuais 44 toneladas de capacidade de carga líquida do Heavy Tipper 8x4 para até 55 toneladas, aumentando sua produtividade. Dessa forma, o peso bruto total (PBT) sobe para insuperáveis 69 toneladas.

O super-caminhão é equipado com o motor DC13 172 Euro 5, com 540 cavalos de potência e torque de 2.700 Nm com tecnologia XPI de injeção de combustível em alta pressão. O propulsor da Nova Geração também tem a vantagem de economizar, no mínimo, 8% de combustível em comparação à gama anterior. O bogie traseiro tem capacidade de carga de 36 toneladas, e os eixos direcionais tem capacidade de carga de 11 toneladas cada.

O câmbio Opticruise 100% automatizado tem 14 velocidades e dispõe na alavanca do modo Off-Road, que ao ser acionado faz o propulsor girar em rotações mais amplas. A caixa de marchas é da versão GRSO935R e oferece uma resistência muito superior. O lay shaft brake, freio do eixo secundário, está incorporado e garante trocas mais rápidas e seguras e suaves. O sistema de frenagem auxiliar tem o freio hidráulico Scania Retarder com desacoplamento do rotor do trem de força, que funciona quando o sistema não estiver acionado para economizar combustível.

Itens de série

Completam os itens de série, controle de tração, hill-hold (sistema de auxílio que segura o veículo em aclives, impedindo que ele recue no momento da saída), eixo traseiro com diferencial duplo, para-choque em aço com ângulo de ataque de 29º, proteção nos faróis, espelhos retrovisores reforçados e pino de reboque frontal com capacidade de 40 toneladas. A Scania oferece itens customizados para o fora de estrada, como limpador de para-brisa na posição vertical, indicadores de torque dos parafusos das rodas, degrau articulado e preparação para o inclinômetro e para a estrutura física e elétrica do implemento.

O Heavy Tipper 10x4 pode ser equipado com alguns opcionais, entre eles, airbag no volante e airbag lateral de cortina (contra tombamento), que propiciam mais proteção aos motoristas. O veículo também pode ser especificado com bafômetro, que só libera a partida após testar que o condutor não ingeriu bebidas alcóolicas nas últimas horas.

A cabine da Nova Geração foi concebida a partir do posto do condutor para atender a todos os seus anseios. É um diferencial da Scania para o aumento da produtividade do operador. A área envidraçada está maior e houve diminuição de pontos cegos, o que melhora ainda mais a visibilidade e a segurança na condução.