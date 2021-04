O novo Renault Zoe E-Tech começa a ser vendido no Brasil em duas versões de acabamento - Zen (R$ 204.990) e Intense (R$ 219.990) – com a missão de fortalecer a liderança da marca francesa na comercialização de veículos elétricos no país, onde a primeira geração começou a ser comercializada em 2013 para empresas envolvidas em projetos de mobilidade sustentável e, a partir de 2018, para o consumidor. O Zoe é o carro 100% elétrico campeão de vendas na Europa.

Com bateria de 52 kWh, o novo Zoe E-Tech tem mais autonomia e é capaz de rodar 385 quilômetros. A versão anterior tinha bateria de 45 kWh e autonomia de 300 km. Ele é equipado com o motor R135 e entrega 135 cv de potência e 25 kgfm de torque permitindo ao condutor aproveitar a aceleração instantânea e suave. O modelo, que tem mais opções de recarga, graças à introdução do sistema de carga em corrente contínua (DC), permite em até 30 minutos recarga equivalente a 150 km de autonomia. Ele vai de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos. Além disso, a velocidade máxima chega a 140 km/h.

O novo Zoe E-Tech também oferece um novo modo de condução que faz com que dirigir na cidade seja mais fácil. Batizado de “modo B”, ele oferece uma desaceleração acentuada, permitindo reduzir o uso do pedal do freio. Como não tem caixa de câmbio nem embreagem, continua tendo uma alavanca para alternar entre os diferentes modos de condução ou engrenar a marcha a ré. A alavanca mecânica deu lugar a um dispositivo eletrônico batizado de “e-shifter”. O freio de estacionamento é automático.

A arquitetura elétrica foi repensada para receber o quadro de instrumentos digital de 10 polegadas que está disponível em todas as versões. A iluminação agora é Full LED em todas as versões, oferecendo assim uma luminosidade 75% mais potente em comparação com as lâmpadas halógenas, com um consumo energético mínimo.

O novo Zoe E-Tech utiliza materiais sintéticos 100% provenientes da reciclagem, inclusive nas partes visíveis do interior, como os revestimentos e as peças em polipropileno reaproveitado. O Renault conta com 22,5 kg de materiais sintéticos reciclados, um aumento em comparação à geração anterior. O novo Zoe E-Tech é comercializado nas cores Branco Quartz, Cinza Highland, Cinza Titanium e Preto Etóile.

Design

O Renault Zoe E-Tech inova no design. O capô foi totalmente redesenhado. O novo formato do para-choque integra adornos cromados na entrada de ar frontal, na grade e nos faróis de neblina, valorizando a parte frontal inferior. Destacado por um filete azul, o losango da Renault que aparece no centro da grade esconde a tomada de recarga.

Integrando a tecnologia full LED em todas as versões do novo Zoe E-Tech, os faróis dianteiros empregam a assinatura luminosa em formato de C característica dos modelos Renault (o chamado C-Shape).As novas rodas são de 16 polegadas com cinco parafusos.

Interior

Na parte interna, destaque para o acabamento refinado do novo painel, com a parte central forrada com tecido. Todas as versões são equipadas com quadro de instrumentos digital de 10 polegadas, com definições e funcionalidades como parâmetros específicos da motorização elétrica, começando pelo indicador de consumo. O console central totalmente retrabalhado integra as novidades tecnológicas lançadas pela Renault no novo Zoe E-Tech, como o freio de estacionamento automático.

A tela multimídia touchscreen de sete polegadas que prolonga o console central permite acessar todos os recursos de navegação e entretenimento. Ela controla as principais regulagens do veículo, dos diferentes dispositivos de assistência à condução à personalização das cores de exibição da tela de 10 polegadas localizada no quadro de instrumentos, em frente ao condutor. O sistema multimídia Renault Easy Link permite conectar o smartphone e espelhar aplicativos via Apple CarPlay e Android Auto.

Na parte traseira, os passageiros desfrutam de um amplo espaço, graças a uma elevação central mínima. O porta-malas de 338 litros e o banco traseiro rebatível contribuem para a generosa capacidade de carga.

No item segurança oferece mudança automática dos faróis, alerta de ponto cego, assistência automática em rampa (Auto-Hold), radar de estacionamento dianteiro e traseiro, bem como freio de estacionamento automático.

Vendas

Os interessados em adquirir a terceira geração do Zoe E-Tech em Goiás terão de fazer a compra via online ou ir à Brasília, pois nenhuma concessionária da marca instalada no Estado está na relação da Renault. O modelo está à venda em 16 concessionárias de 12 cidades (São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Divinópolis, Curitiba, São José dos Pinhais, Porto Alegre, Chapecó, Fortaleza, Recife e Brasília).

O Zoe E-Tech também passa a fazer parte do catálogo de produtos do Renault On Demand, o serviço de assinatura da marca lançado em janeiro e que faz parte da estratégia de mobilidade urbana e compartilhada Mobilize. Para o plano de 36 meses e 1.000 km por mês, o valor mensal é de R$ 3.890, incluindo documentação, seguro, manutenção e assistência técnica.

A Renault firmou parceria com duas empresas líderes no setor elétrico no Brasil, a WEG e a EDP. Assim, os clientes da montadora francesa, sejam empresas ou consumidores finais, contam com serviço para aquisição e instalação de carregadores elétricos.