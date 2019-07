Responsáveis pelo crescimento da Renault na segunda metade dos anos 2000, Sandero, Logan e Stepway chegam este mês renovados na linha 2020 e com a missão de elevar de 9,1% para 10% a participação de mercado da marca até 2022. A principal novidade é o câmbio CVT X-Tronic para as versões com o motor 1.6 Sce. Um de seus diferenciais é um software de gerenciamento que dá a opção ao condutor de reproduzir seis marchas virtualmente. A transmissão CVT X-Tronic também oferece a possibilidade de troca manual na alavanca de câmbio.

Os modelos Sandero, Logan e Stepway 2020 também ganharam novo design, reforços estruturais, melhor acabamento interno e mais tecnologia. Eles chegam com novos para-choques dianteiros e nova assinatura luminosa com luzes diurnas de LED, no formato de “C” ao redor dos faróis, que alonga a dianteira. Alinhado com a nova identidade mundial da marca, a nova grade traz detalhes cromados. Sandero e Stepway também têm novas lanternas traseiras de LED, que invadem a tampa do porta-malas.

Interior e tecnologia

O interior de todos os modelos é composto por novos materiais. O teto agora é escuro. As portas têm acabamento em tecido ou couro, dependendo da versão. O volante em couro tem detalhes em cromo anodizado, dando um toque de esportividade. Os bancos também têm novos padrões de revestimentos.

Eles também passam a ser equipados com Media Evolution, a nova central multimídia com tecnologia Android Auto e Apple Carplay, e tela de sete polegadas touchscreen capacitiva. O Media Evolution ainda traz as funções Bluetooth, câmera de ré (em algumas versões), Eco Scoring e Eco Coaching, acessadas diretamente no carro.

Stepway

Já o Renault Stepway chega com para-choque com apliques cromados e “skis” frontais e traseiros, lanternas com máscara negra e rodas diamantadas de 16 polegadas. A cabine tem a assinatura Stepway em baixo relevo e uma inscrição 3D nos bancos, enquanto o rack de teto levar 80 quilos.

O esportivo Sandero R.S. 2.0 tem novas rodas aro 17 diamantadas (inspiradas nas do Mègane R.S.), pinças de freio vermelhas e aerofólio preto. Na cabine, teto escurecido e bancos esportivos com detalhes vermelhos. O motor 2.0 aspirado casado ao câmbio manual de seis marchas tem potência de 150 cv e 20,9 kgfm.

Segurança

No quesito segurança, todas as versões dos três modelos trazem de série quatro airbags (dois frontais e dois laterais), além de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis no banco traseiro e estrutura da carroceria reforçada. As versões equipadas com o câmbio CVT X-Tronic, e também a esportiva R.S. 2.0, oferecem, ainda, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e assistente de partida em rampas (HSA), proporcionando mais segurança.

Os modelos Sandero e Logan, com câmbio CVT, tiveram a suspensão elevada. Todas as versões com câmbio CVT X-Tronic trazem ainda de série rodas de 16 polegadas e novos detalhes externos, como as molduras nas caixas de rodas, que os diferenciam das versões com câmbio manual. Outra novidade em todas as versões é a chave tipo canivete. O Sandero tem o maior porta-malas da categoria (320 litros).

Motor

Os motores 1.0 SCe e 1.6 Sce, desenvolvidos pela Renault Tecnologia Américas (RTA), são produzidos no Complexo Ayrton Senna, no Paraná. O 1.0 SCe 12V de três cilindros tem duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, tecnologia inédita entre os motores de entrada, oferecendo 90% do torque máximo (10,5 kgfm) já a 2.000 rpm. A potência é de 82 cv com etanol.

Já o 1.6 SCe 16V de quatro cilindros traz duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote que garantem alta eficiência e bom desempenho desde as baixas rotações. A potência máxima é de 118 cv com etanol e o torque é de 16 kgfm.

Cores

Completo de fábrica, o único opcional dos três modelos da linha 2020 é a pintura branca ou metálica. As opções de cores para o Sandero são as novas azul Iron (exclusiva do modelo) e cinza Cassiopée, além de branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré e vermelho Vivo.

Para o esportivo Sandero R.S. 2.0 as opções são vermelho Fogo, branco Glacier, prata Étoile e preto Nacré. O bege Dune estreia como cor exclusiva do Stepway. Para o novo Logan 2020, as opções de cores são a nova cinza Cassiopée, além de branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré e vermelho Vivo.

Os três modelos serão vendidos também pela Loja Renault pela internet, como já acontece com o Kwid.

Versões, preços e equipamentos

Sandero

Life 1.0 (R$ 46.990): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete e rodas de 15 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 49.990) e Zen 1.6 (R$ 55.990): Todos da versão Life mais Media Evolution, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos com “one touch”e Stop&Start (exclusivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 62.990): Todos os itens da Zen manual mais câmbio automático CVT X-Tronic, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), rodas de 16 polegadas Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 65.490): Todos os itens da versão Zen CVT mais ar-condicionado automático, câmera de ré, faróis de neblina, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

R.S. 2.0 (R$ 69.690): Todos os itens da Zen manual mais assistente de partida em rampas (HSA); controle eletrônico de estabilidade (ESP), ar-condicionado automático, câmera de ré, retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 17 polegadas na cor preta diamantadas. A pintura branca é de série.

Logan

Life 1.0 (R$ 50.490): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete e rodas de 16 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 53.490) e Zen 1.6 (R$ 59.490): Todos da versão Life mais Media Evolution, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos com “one touch” e Stop&Start (exclusivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 66.490): Todos os itens da Zen manual mais câmbio automático CVT X-Tronic, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), rodas de 16 polegadas Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 68.990): Todos os itens da versão Zen CVT mais ar-condicionado automático, câmera de ré, faróis de neblina, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 71.090): Todos os itens da Intense CVT X-Tronic mais bancos de couro, sensor de chuva e sensor de luminosidade.

Stepway

Zen 1.6 (R$ 61.190): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, sensor de estacionamento, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, alarme, faróis de neblina, chave canivete, rádio, Stop&Start e rodas de 16 polegadas Flexwheel.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 70.990): Todos os equipamentos da versão Zen mais Media Evolution, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), ar-condicionado automático, câmera de ré, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve 16 polegadas bíton diamantadas.

Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 73.090): Todos os itens da Intense CVT mais bancos de couro, sensor de chuva, sensor de luminosidade e rodas de liga leve 16 polegadas bíton diamantadas.