Depois ter sido renovado no ano passado, o Renault Sandero ganha a nova versão GT Line, que chega às concessionárias da marca com visual esportivo assinado pela divisão Renault Sport. O modelo é oferecido com duas opções de motor e câmbio: 1.0 SCe manual é comercializada por R$ 57.390, mas se o cliente pagar mais R$ 900 levará o pacote opcional com rodas de liga leve de 16” e bancos exclusivos, e a 1.6 SCe CVT X-Tronic é vendida por R$ 73.290.

Entre as novidades visuais da versão GT Line estão aerofólio traseiro, aplique no para-choque traseiro, retrovisores na cor cinza, faróis de neblina e máscara negra nas lanternas. O toque esportivo do interior fica por conta do volante em couro e dos bancos exclusivos (opcional na versão 1.0 SCe) , com nova padronagem de tecido e bordado com a identidade visual da Renault Sport nos apoios de cabeça. O painel de instrumento e as saídas de ar trazem detalhes na cor azul.

A versão 1.0 manual traz todos os equipamentos da versão Zen como sistema multimídia com Android Auto e Apple Carplay, quatro airbags, ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros elétricos dianteiros e travas elétricas, adicionando vidros elétricos traseiros e rodas de liga leve 15” – com opção de rodas de liga leve 16”. Já a versão 1.6 CVT X-Tronic também conta com todos os itens da versão Zen adicionando vidros elétricos traseiros, retrovisores elétricos e novas rodas de liga leve 16”.



As mudanças estéticas (externas e internas) incorporadas no Sandero GT Line foram concebidas pela equipe do Renault Design Center São Paulo, o estúdio de design da marca no continente americano.



A Renault Sport tem três níveis de esportividade: GT Line, com mudanças estéticas; GT, além da estética, tem preparação na mecânica; e a linha R.S., que representa o máximo da esportividade. A versão GT Line do Sandero se destina aos clientes que procuram um veículo com visual esportivo, sem abrir mão do espaço interno.