A Renault divulgou nesta quinta-feira (4) as primeiras imagens oficiais do novo Sandero, que foi reestilizado para a linha 2020. O hatch será lançado no final de julho. Além do novo visual, o Sandero 2020 ganhará o câmbio CVT para o motor 1.6. O sedã Logan e a versão Stepway também acompanharão o desenho.

A frente do Sandero 2020 receberá grade com detalhes cromados e para-choque redesenhado, enquanto os faróis terão uma guia de LED no contorno. A traseira terá lanternas invadindo o porta-malas, o que também será aplicado no Sandero RS e no aventureiro Stepway.

O câmbio automático CVT vai substituir a antiga caixa automatizada Easy’R, trabalhando em conjunto com o motor 1.6 SCe de 118 cv e 16 kgfm, com etanol. O motor 1.0 SCe de 82 cv e 10,5 kgfm continuará a ser oferecido nas versões de entrada, com câmbio manual de 5 marchas