“Vamos elevar a Renault a um novo patamar no Brasil. Vamos ter novos produtos a partir de 2023 e 2024 e vocês podem esperar que a Renault se torne uma marca de maior valor agregado", afirmou nesta quinta-feira (6) o CEO global da Renault, Luca de Meo, durante o primeiro Renault Talk, um encontro 100% digital. Durante mais de uma hora, os executivos e a equipe compartilharam sua visão da marca: líder da transição energética, com serviços e tecnologia de ponta, por meio de um modelo mais sustentável e mais responsável.

Luca de Meo deixou claro que a intenção é tratar o Brasil de forma equivalente ao mercado europeu e que há grande confiança de que a América Latina será um dos pilares do desenvolvimento global da marca. Por isso, além de Rússia, Turquia e Índia, o Brasil segue como um dos principais focos da fabricante como um de seus "mercados históricos de alto potencial e com uma forte presença local". Lembrou as dificuldades que a marca francesa enfrentou nos últimos 12 meses no país e elogiou o trabalho da equipe brasileira para “não deixar a peteca cair”.

A partir de agora, frisou o diretor de Vendas e Operações da Renault , Fabrice Cambolive, o foco da Renault será na “qualidade das vendas e no posicionamento de preço”, sendo que a questão do volume de emplacamentos será encarada como uma consequência da nova política da fabricante. Ou seja, a Renault vai apostar em produtos mais sofisticados e que ofereçam maior valor agregado.

O executivo reforçou também que a prioridade da marca é investir fortemente na eletrificação de seus veículos. Tanto é que a Renault anunciou nesta quinta-feira novo conjunto motriz híbrido, em especial para seus futuros SUVs de médio porte, que vai combinar um novo motor 1.2 com 3 cilindros a um propulsor elétrico buscando maximizar a eficiência. Ele vai estrear em 2022 em uma configuração de 200 cv e, em 2024, ganhará uma variante plugável de 280 cv oferecendo ainda tração integral.

Para reforçar a meta de mais carros eletrificados, a Renault anunciou a meta de chegar em 2030 com 9 em cada 10 modelos vendidos na Europa com algum tipo de eletrificação. No Brasil, a marca comercializa o novo Zoe E-Tech em duas versões de acabamento - Zen (R$ 204.990) e Intense (R$ 219.990). Até 2025, a Renault espera lançar 7 novos modelos dos segmentos C e D (médios a grandes), todos eletrificados. A estratégia começa pelo Arkana e engloba a próxima geração do Mégane.

Durante o evento, a marca francesa mostrou algumas imagens do seu próximo carro elétrico, o Mégane E-Tech Electric. Foram reveladas fotos da parte traseira com o novo logotipo da Renault, que aparece pela primeira vez em um veículo da marca. Também foi apresentado teaser do interior do novo Mégane elétric: console e o painel, com destaque para as telas em forma de L, unindo o quadro e instrumentos digital e o console central em um belo e moderno conjunto.

O Mégane E-Tech Electric será o primeiro carro da Renault a contar com um novo sistema de informação e entretenimento baseado nos serviços do Google. Outra novidade será um piloto automático que se ajustará automaticamente aos limites de velocidade em vigor.