Depois da Toyota, Volkswagen, Fiat e Jeep, a Renault lançou nesta quarta-feira (20) o serviço de carro por assinatura no Brasil. Intitulado de Renault On Demand, o serviço promete ser o mais barato do país e terá cobertura nacional, dando oportunidade ao consumidor de alugar um carro por até dois anos com prestações mensais que incluem IPVA, seguros, documentação, manutenção, assistência 24 horas. Ou seja, o cliente só vai abastecer.

O Renault On Demand oferece quatro planos de assinatura de 12, 18, 20 ou 24 meses, com valores a partir de R$ 869,00 mensais. No momento da adesão o cliente também pode escolher os planos de quilometragem, com opções de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros mensais. Na assinatura, o cliente poderá escolher entre os modelos Kwid Zen 1.0, Kwid Outsider 1.0, Stepway Iconic 1.6 CVT e Duster Iconic 1.6 CVT. Ao término do plano, o cliente poderá optar pela renovação antecipada e assim, receber o novo veículo na data de devolução do antigo.

A opção mais acessível é o Renault Kwid Zen 1.0, que sai a partir de R$ 869 mensais para pessoa jurídica (para pessoa física, o serviço custa R$ 919), no plano Smart, que dura 20 meses e tem franquia de 500 quilômetros mensais. Também serão oferecidos o Stepway na versão Iconic 1.6 CVT, partindo de uma mensalidade de R$ 1.539, e o Duster Iconic 1.6 CVT, com preço mensal começando em R$ 1.699.

Conforme a Renault, é possível adquirir -- por um custo adicional nas mensalidades -- serviços como entrega do carro em domicílio, película solar e/ou de proteção, além de um seguro de proteção inanceira para casos de incapacidade, desemprego, morte ou invalidez.

A contratação é 100% on-line, realizada no site www.renaultondemand.com.br, incluindo a assinatura digital do contrato e todo o acompanhamento durante o período de utilização do Renault On Demand, como conferir o status do pedido, gerenciar pagamentos e serviços contratados, consultar multas recebidas, entre outros. O cliente também pode realizar a contratação na rede de concessionárias credenciada.

“A inovação sempre esteve no DNA da Renault. Estamos acelerando a transformação da Renault do Brasil e queremos ser referência em mobilidade no país. O lançamento do Renault On Demand se soma a todos os demais serviços que oferecemos em conjunto com a RCI Serviços Brasil para facilitar a vida dos nossos clientes”, ressalta Bruno Hohmann, vice-presidente comercial.

O Renault On Demand complementa o portfólio de serviços oferecidos pela RCI Serviços Brasil aos clientes Renault, como Revisão Fácil PRO, Revisão programada, Manutenção mais fácil PRO e Renault Connect PRO.