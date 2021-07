A Renault lançou nesta quarta-feira (7) o Novo Captur 2022, que chega ao mercado com o design externo renovado e com o inédito moderno motor turbo TCe 1.3 flex , acoplado à nova transmissão automática CVT Xtronic de oito marchas, além de novos itens de tecnologia e segurança. Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (Paraná), o SUV será oferecido em três versões de acabamento: Zen, por R$ 124.490,; Intense, por R$ 129.490, e a topo de linha Iconic, por R$ 138.490. O Sobre Rodas já testou a versão Iconic do Novo Renault Captur 2022, que faz valer sua proposta de redefinir o conceito do prazer ao dirigir, conforme anuncia a marca francesa.

A atualização do visual deixou o Novo Captur 2022 mais elegante que chama a atenção por onde passa, com destaque para o novo design frontal com faróis full LED. A nova grade dianteira ficou ainda maior e ganhou detalhe cromado. O novo para-choque traz inéditos elementos tecnológicos, como os apliques prateados, a luz de circulação diurna DRL em LED “C Shape”, que emoldura os faróis de neblina LED com a função “cornering”, auxilia em curvas, e o novo ski dianteiro com entrada de ar, que dá um toque de sofisticação e esportividade. Os faróis passam a ser full LED na versão topo de linha, com 75% de melhoria visual.

Na lateral, há um grafismo cromado na parte inferior das portas, acompanhando a linha de cintura elevada. As novas rodas de 17 polegadas esão disponíveis com dois desenhos e dois tipos de acabamento, de acordo com a versão, e trazem pneus 215/60 R17. A traseira traz LEDS na identidade visual das lanternas, ponteira do escapamento cromada e agora o nome Captur passa a ser na mesma cor da carroceria. A sigla TCe (do inglês Turbo Control Efficiency), em alusão ao motor turbo 1.3 flex, está estampada na tampa do porta-malas.

São oferecidas oito combinações de cores, incluindo seis combinações em bíton. O teto do Captur pode ser preto ou prata. A carroceria ganhou duas novas cores: bronze Sable e azul Iron, que se somam às cores branco Glacier, vermelho Fogo, prata Etoile e cinza Cassiopée.

O interior foi completamente renovado. A versão topo de linha ganhou ainda a opção bíton no interior com a combinação da cor marrom Castanyera, dando um toque a mais de requinte ao veículo. O acabamento interno mistura detalhes em black piano com cromados, como ao redor do sistema multimídia e das saídas de ar.

Para facilitar ainda mais a vida a bordo, a nova central multimídia com tela de oito polegadas está mais rápida e intuitiva, com espelhamento de smartphones Apple CarPlay e Android Auto, e sistema Multiview, com quatro câmeras.

A direção é elétrica e o novo volante têm ajustes de altura e profundidade, com comandos iluminados do “piloto automático” (regulador e limitador de velocidade) e do comando de voz. A versão topo de linha Iconic traz como opcional o sistema de som premium Bose, com seis alto-falantes de alta fidelidade, subwoofer no porta-malas e amplificador digital exclusivo, promovendo uma experiência sonora de qualidade excepcional.

Para oferecer mais conforto ao motorista, o apoio de braço agora é integrado ao console, que foi todo redesenhado e ganhou novos porta-copos. Os passageiros do banco de trás passam a ter duas saídas USB.

O Captur também traz novos itens de tecnologia e segurança, como partida do motor à distância com a nova chave “hands free”, que permite climatizar o interior antes mesmo de entrar no veículo, além de sensor de ponto cego nos retrovisore, sensor de ponto cego, câmera Multiview, central multimídia com tela de 8” e sistema de som Bose

Motor e câmbio

O novo motor turbo TCe 1.3 flex de 170 cv e 27,5 kgfm a 1.650 rpm, o maior torque do segmento, foi desenvolvido com o know-how da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi em parceria com a Daimler e também traz tecnologias que a Renault desenvolveu nas pistas da Fórmula 1, como a injeção direta central com 250 bar de pressão, turbocompressor com válvula wastegate eletrônica e duplo comando de válvulas variável com atuadores elétricos, que garantem uma combustão otimizada com mais performance e menos consumo de combustível.

No test-drive realizado, comprovamos que o novo motor, que é produzido na Espanha e já rodou mais de 40 mil horas de testes no seu desenvolvimento, apresentou comportamento ágil e o casamento com o câmbio continuamente variável garante ótimas retomadas e ultrapassagens mais rápidas. Para os passageiros, a sensação é de conforto, sem que haja qualquer tranco.

O novo CVT Xtronic proporciona o máximo conforto, especialmente no trânsito urbano, garantindo também economia de combustível. Um dos seus destaques é um software de gerenciamento que simula a troca de marchas no modo automático, sempre que o pedal do acelerador estiver solicitando a alta performance do motor. Essa transmissão continuamente variável oferece a possibilidade de troca manual na alavanca de câmbio, simulando oito marchas. A opção traz vantagem em performance, especialmente as ultrapassagens e arrancadas, e vantagens em consumo de combustível onde é possível usar o freio-motor.

Outra tecnologia aplicada para a redução do consumo de combustível é o sistema Start&Stop. Para auxiliar ainda mais o condutor na economia de combustível e no monitoramento de suas viagens, a central multimídia Easy Link mantém as funções Eco Scoring e Eco Monitoring.

O modelo obteve nota A no selo do programa brasileiro de etiquetagem do Inmetro. Com gasolina, o consumo na estrada é de 12 km/l e na cidade de 11,1 km/l. Com etanol, o consumo é de 8,3 km/l no percurso rodoviário e 7,5 km/l no urbano.

O Captur acomoda cinco passageiros com conforto, graças aos 4,38 m de comprimento e 2,67 m de entre-eixos, as maiores dimensões entre os B-SUVs com motores turbo do mercado. Mesmo no banco traseiro, três pessoas podem viajar confortavelmente. O porta-malas tem capacidade para 437 litros.

Tecnologia e segurança

Agora, ligar o motor do carro à distância é possível no Captur, que também traz alerta de baixa pressão dos pneus . Outros alertas luminosos são o sensor de ponto cego, controles de estabilidade (ESP), tração (TCS) e assistente de partida em rampas (HSA), além de quatro airbags, sendo dois dianteiros, com opção de desativação do lado do passageiro, dois laterais, que foram redesenhados, aumentando a proteção para a cabeça em colisões laterais, e Isofix, acendimento automático dos faróis, ativa os limpadores ao notar água no para-brisa e se fecha automaticamente ao perceber que a chave-cartão se distanciou do veículo (função “hands free”).

Outra novidade do Captur 2022 é o sistema Multiview, que consiste em quatro câmeras, sendo uma dianteira, duas laterais e uma traseira, permitindo ao condutor alterar a visualização entre as imagens pelo Easy Link para obter uma visão de todas as direções do veículo.

Multimídia

A nova central multimídia EasyLink traz uma tela capacitiva de 8 polegadas com interface simples e intuitiva. Possui layout personalizável e oferece espelhamento para celular por meio do Android Auto e Apple CarPlay. Oferece visualização de informações como temperatura externa e horário direto na tela.

O EasyLink permite o cadastro de até cinco perfis, que podem personalizar funções sem interferir nos outros perfis cadastrados. Pelo sistema é possível parear até seis celulares simultaneamente via Bluetooth, sendo possível realizar duas chamadas pelo sistema ao mesmo tempo.

Preços e versões

Captur Zen 1.3 TCe (R$ 124.490)

Multimídia Easylink 8 polegdas com espelhamento de smartphones Android Auto e Apple Carplay; Volante com comandos integrados e ajustes de profundidade e altura; 4 airbags (dois dianteiros e dois laterais), Câmera e sensores de estacionamento traseiros, Controle de estabilidade (ESP), Controle de tração (ASR) ,Assistente de partida em rampa (HSA) , Luzes de circulação diurna (DRL) em LED, Sensor de pressão dos pneus, Chave-cartão, Sistema Start&Stop, Piloto automático (regulador e limitador de velocidade), rodas de 17 polegadas

Opcional: pintura bíton

Captur Intense 1.3 TCe (R$ 129.490)

Os equipamentos da Zen mais ar-condicionado automático,luzes de neblina em LED com função “cornering”, auxiliar em curvas; sensor crepuscular, sensor de chuva, duas saídas USB para o banco traseiro, função “Follow me home” nos faróis.

Opcional: pintura bíton e revestimento interno premium

Captur Iconic 1.3 TCe (R$ 138.490)

Os equipamentos da Intense mais faróis com tecnologia full LED, sensor de ponto cego, sistema de câmeras Multiview, com quatro câmeras; Sistema de partida remota do motor, revestimento interno premium

Opcional: pintura bíton e sistema de áudio BOSE com seis alto-falantes, subwoofer no porta-malas e equalizador digital exclusivo