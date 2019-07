Ágil, econômico, conectado e com visual aventureiro. Eis o Renault Kwid Outsider, a nova versão do SUV dos compactos já à venda nas concessionárias da marca por R$ 43.990. A exemplo das outras versões do modelo (Life, Zen e Intense), o Kiwd Outsider entrega o que promete.

A versão traz de série o Media Evolution, central multimídia da Renault, única do segmento com tecnologia Android Auto e Apple Carplay, que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e reproduzir áudios de Whatsapp na tela de sete polegadas touchscreen capacitiva. Conta também com câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, rodas Flexwheel e chave dobrável.

O Kwid Outsider ainda vem com skis frontal e traseiro, barras de teto, proteção lateral, retrovisores na cor preta, moldura do farol de neblina e calotas na cor preta. Já o interior do veículo apresenta novo revestimento dos bancos e detalhes alaranjados nas portas, volante, manopla do câmbio e bancos.

O Renault Kwid é um dos carros mais baratos do pais. Não é atoa que lidera o segmento de entrada com 54% de participação e 7.882 unidades emplacadas em junho. Nos primeiros seis meses do ano, foi o quinto carro mais vendido, com 40.520 unidades emplacadas.

Motor

Como toda a linha Kwid, a versão Outsider é equipada com o motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio. A transmissão é manual de cinco marchas SG1, leve e eficiente.

Abastecido com etanol, rende 70 cv de potência a 5.500 rpm e torque de 9,8 kgfm a 4.250 rpm. Com gasolina, são 66 cv a 5.500 rpm e 9,4 kgfm a 4.250 rpm.

A versão Outsider mantém o baixo consumo de combustível, característico do Kwid, veículo mais econômico do segmento no uso misto. Na cidade, faz 14,1 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. Na estrada, 14,4 km/l com gasolina e 10 km/l com etanol. No uso urbano, os números são 13,8 km/l com gasolina e 9,8 km/l com etanol.

Dirigibilidade

Com a suspensão elevada, Kwid oferece maior robustez em pisos irregulares, além de posição mais alta ao volante. O motor 1.0 corresponde nas acelerações, mas o mérito também é da plataforma extremamente leve, que pesa apenas 806 quilos

O Kwid é o único veículo do segmento a trazer de série quatro airbags, sendo dois laterais e dois frontais, em todas as versões. São de série também duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis e alertas visual e sonoro, além do pré-tensionador dos cintos de segurança dianteiros.

O Kwid tem boa dirigibilidade, direção leve e elevada altura do solo (18 cm). Os ângulos de ataque e saída são bons. Destaque também para o porta-malas de 290 litros e com banco rebatido chega até 1.100 litros, acima da média, considerando seu porte. Ele mede apenas 3,68 metros e pesa 806 quilos. Com 2.423 mm de entre-eixos, o Kwid garante aos ocupantes um bom espaço interno e é vendido nas cores Orange Ocre, Branco Marfim, Vermelho Fogo, Branco Neige, Prata Étoile e Preto Nacré.