A Renault do Brasil anunciou nesta segunda-feira (1º/03) investimentos de R$ 1,1 bilhão no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, voltados para a renovação da atual linha de veículos e montagem de um motor turbo. A montadora vai lançar cinco novidades até a metade de 2022, além de mais dois veículos elétricos no mesmo período.

De acordo com o mercado, uma das novidades será a reestilização do Kwid, que foi mostrada na Índia. As outras devem sero novo Captur, as atualizações da picape Duster Oroch, do Sandero e do Logan. Com relação aos carros elétricos, uma das novidades é o Zoe renovado. O outro carro elétrico pode ser o Mégane eVision, com porte de SUV. O novo motor deve ser o turbo 1.3 com injeção direta flex, desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz.

“Mesmo num cenário de muitos desafios, fico feliz em poder anunciar que seguimos investindo na atualização dos nossos produtos no Brasil”, frisou o presidente da Renault no Brasil, Ricardo Gondo, durante o anúncio no Palácio do Governo do Paraná, com a presença do governador Carlos Massa.

Resultados

Para a Renault, o ano de 2020 foi marcado pelos impactos da pandemia, mas trouxe também algumas boas notícias. Em março, o Duster foi renovado, com evoluções no interior e exterior do veículo. A Renault conquistou 19 reconhecimentos por parte do mercado, como por exemplo, o Fórum Econômico Mundial reconheceu o Complexo Ayrton Senna (CAS) pelas inovações relativas à indústria 4.0. O CAS é a primeira planta industrial da América Latina a receber este reconhecimento.

Outro importante acontecimento foi a aprovação do acordo coletivo com o Sindicato dos Metalúrgicos da grande Curitiba (SMC) e os colaboradores, o que trouxe previsibilidade e flexibilidade, fundamentais para a aprovação deste ciclo de investimentos. O acordo tem duração de quatro anos (2020-2024).

A Renault do Brasil manteve sua liderança nos respectivos segmentos: Kwid, há três anos consecutivos, e Master há sete anos consecutivos. Complementam essa gama Sandero, Logan, Stepway, que foram renovados em 2019, Duster completamente renovado em 2020, além do Captur e da Oroch.

A montadora é líder na venda de veículos 100% elétricos no Brasil. Desde 2013, a Renault comercializa veículos elétricos para empresas e projetos de mobilidade com os modelos: Zoe, Twizy e Kangoo Z.E. São cerca de 20 clientes e parceiros nesses projetos, como Beep Beep, administração da ilha de Fernando de Noronha, Porto Seguro, CPFL e Itaipu, entre outros.

Além disso, o Zoe é comercializado ao cliente final desde 2018. Ao todo, já são mais de 300 veículos elétricos Renault em circulação no país. A marca segue com a aplicação do plano estratégico mundial Renaulution, que prevê a mudança da estratégia do Grupo Renault de volumes para valor.