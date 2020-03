Completamente novo, mais equipado e robusto, sem aumentar os preços, o Renault Duster 2021 chega às concessionárias da marca para dar continuidade a uma história de sucesso, - mais de 280 mil unidades vendidas desde 2011 no Brasil. Com preços entre R$ 71.790 e R$ 87.490 (veja abaixo), o novo Duster 2021 está disponível em quatro versões: Zen, Zen CVT X-Tronic, Intense CVT X-Tronic e Iconic CVT X-Tronic. A montadora francesa também comercializará a versão Life, para o público PCD, que não tem data para chegar ao mercado nem preço definido.

O SUV da Renault ganhou novo design exterior, interior refinado, mais tecnologia e maiores ângulos de entrada e saída. Tudo isso para acirrar a concorrência no segmento, no qual estão o Honda HR-V, Renegade, Nissan Kicks, Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross, Ford EcoSport e Peugeot 2008, entre outros.

Por fora, destaque para os faróis dotados de assinatura luminosa com luzes diurnas de LED em formato de “C”, bem como para o capô e a tampa do porta-malas ( o maior da categoria -com 475 litros) redesenhados, além das lanternas quadradas e dos novos para-choques dianteiro e traseiro, agora com maiores ângulos de entrada (30º) e de saída (34,5º). Mais aerodinâmico, o modelo reduziu o ângulo do para-brisa e aumentou sua linha de cintura, diminuindo assim a área envidraçada. O SUV ainda traz maior altura do solo (237 mm) do segmento.

Na lateral, o Duster apresenta linha de cintura mais alta, com menor área envidraçada e recebe novas portas. As novas rodas são de 16 e 17 polegadas. Entre as novidades na parte traseira estão tampa do porta-malas, para-choque e lanternas de LED. Já na parte superior do veículo, novas barras de teto complementam o visual robusto.

No interior, entre as novidades estão o painel de instrumentos mais moderno e funcional, console central, regulagem de profundidade na coluna de direção, central multimídia Easy Link com tela de 8 polegadas, sistema Multiview com quatro câmeras, bancos com novo revestimento, sistema de ar-condicionado digital com oito velocidades e 19 opções de temperatura entre 17,5°C e 26,5°C. O mesmo acontece com os painéis das portas com apoio de braço revestido em tecido, novos puxadores e iluminação interna. Na versão manual, a alavanca do câmbio também é nova.

Tecnologia

O SUV traz a nova central multimídia Easy Link, com tela capacitiva de 8’’ com Android Auto e Apple Carplay. Com layout personalizável para até cinco usuários diferentes, a tela se ajusta ao desejo de cada consumidor. Outra novidade é a possibilidade de parear até seis celulares simultaneamente via Bluetooth

Pela central multimídia também é possível visualizar imagens das quatro câmeras do novo sistema Multiview, que permitem enxergar os quatro lados do veículo para auxiliar em situações off-road.

Para auxiliar o condutor na economia de combustível e no monitoramento de suas viagens, a central mantém o Eco Scoring e Eco Monitoring, sistemas que já existem nos veículos Renault com Media Nav e Media Evolution.

Comodidade

Outro equipamento que estreia no veículo é o sensor crepuscular, disponível nas versões topo de gama. O SUV ainda traz controlador e limitador de velocidade, direção elétrica, alerta de ponto cego,, chave cartão tipo Hands Free, com destravamento do veículo por aproximação, fechamento do veículo por afastamento e partida sem necessidade de inseri-la no painel.

Além disso, o novo Duster traz em 100% da gama tecnologias para aumentar a segurança no trânsito: ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade), freios ABS com AFU (Auxílio à Frenagem de Urgência) e o HSA (Assistente de Partida em Rampa). Conta com dois airbags e dois pontos Isofix nos bancos traseiros para a fixação de cadeirinhas infantis.

Motorização

Na motorização, a novidade é a tecnologia Start & Stop, adicionada inclusive às versões equipadas com câmbio CVT X-Tronic. O Duster 2021 é equipado com motor 1.6 SCe flex, com potência de até 120 cv e 16,2 kgfm de torque. O câmbio é manual de 5 marchas na versão Zen, enquanto as demais usam o câmbio CVT com simulação de seis marchas.

A Renault anunciou que o Duster 2021 não terá o motor 2.0 aspirado nem tração 4x4. O motor 1.3 turbo de 163 cv, feito em parceria com a Mercedes-Benz, ainda vai demorar para chegar aos modelos.

O cliente que adquirir o novo Duster terá à disposição dois pacotes de acessórios exclusivos e quatro kits exclusivos com mais de 26 acessórios.



CONFIRA AS VERSÕES E PREÇOS:

Zen (R$ 71.790) - Barras de teto na cor preta, direção elétrica, ar-condicionado manual, faróis com assinatura LED, airbags dianteiros, ABS com AFU, ESP, HSA, cinto de segurança de três pontos em todas as posições, dois ISOFIX no banco traseiro, vidro elétrico nas quatro portas, Stop & Start, trava elétrica com fechamento automático (CAR), banco do motorista com regulagem de altura, luz de cortesia traseira, banco traseiro rebatível bipartido, alarme perimétrico, tomada 12V traseira, rodas de aço 16”, rádio 2DIN, quatro alto-falantes e chave canivete. Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de neblina e rodas de liga leve 16”.

Zen CVT X-TRONIC (R$ 77.790) - Todos os itens da versão Zen + câmbio CVT X-Tronic e ponteira do escapamento cromada. Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de neblina, rodas de liga-leve 16”.

Intense CVT X-TRONIC (R$ 83.490) – Todos os itens da versão Zen CVT- X-TRONIC + grade dianteira cromada, maçanetas na cor da carroceria, barras de teto cromadas, aplique prateado nos para-choques, faróis de neblina, retrovisor externo elétrico cromado, rodas de liga leve 16”, vidros elétricos com função um toque, indicador de temperatura externa, luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas, espelhos nos dois para-sóis, volante em couro, sistema multimídia Easy Link, sensor de estacionamento traseiro com câmera , ar-condicionado automático e controlador e limitador de velocidade. Opcional: banco de couro.

Iconic CVT X-TRONIC (R$ 87.490) – Todos os itens da versão Intense - CVT X-TRONIC + sistema Multiview com quatro câmeras, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, chave cartão hands free, rodas de liga leve 17” diamantadas e apoio de braço.