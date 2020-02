A Renault divulgou as primeiras imagens do novo Duster 2021, que chegará às concessionárias da marca no início de março. Produzido em São José dos Pinhais (PR), o SUV ganhará novos visual equipamentos.

Na parte externa, destaque para a grade dianteira com desenho mais moderno, além dos faróis com nova disposição das luzes e Leds diurnos. O logo da marca está maior e ganhou uma moldura. O para-choque recebeu novo aplique, uma espécie de quebra-mato, com dois faróis auxiliares extras integrados. Ainda não revelada, a traseira terá lanternas de LEDs parecidas com as do Jeep Renegade.

No interior, se sobressai a central multimídia SmartNav, que ficou destacada no painel. Ela traz integração com Android Auto e Apple CarPlay. Nas versões mais completas, o ar-condicionado é digital e com novos comandos. O volante é novo, com vários comandos, bem como o painel de instrumentos. O fundo dos mostradores foi alterado. As saídas de ar receberam um novo visual, hexagonal. O SUV também terá airbags laterais e de cortinas.

O novo Duster será equipado apenas com o motor 1.6 de até 120 cv com câmbio manual ou automático CVT. O motor 2.0 com caixa automática de quatro velocidades não será oferecido.