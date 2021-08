A Ram confirmou nesta quarta-feira (11/08) que vai lançar um novo modelo ainda este ano, provavelmente em novembro. Sem citar nome, durante apresentação virtual, o diretor da marca para a América Latina, Breno Kamei, deu a pista. “Posso garantir que essa nova picape trará maior capacidade de carga e reboque, mais torque e potência, bem como vai dar um show também em acabamento premium e tecnologia”, afirmou. Com tantas evidências, é possível afirmar que o mercado brasileiro vai receber a Ram 3500 Dually.

A Ram 3500 é equipada com o motor de seis cilindros Cummins 6.7 turbodiesel já conhecido da Ram 2500, mas com potência de 405 cavalos ante 375 cv da versão menor. São 138,2 kgfm de torque contra 110,4 kgfm da versão 2.500. O câmbio automático é de oito marchas e tem tração nas quatro rodas.

O modelo é maior do que a 2500 (são 6,6 metros de comprimento na versão Heavy Duty) e com capacidade de carga superior (são 2.980 kg contra 1.088 kg). É capaz de rebocar até 15.921 kg, o que permite transportar grandes trailers e até mesmo maquinário pesado em reboque com quinta roda.

Enquanto a maior picape da linha não chega, a Ram 1500 e a Ram 2500 fazem sucesso no mercado premium brasileiro, batendo recorde de vendas. De janeiro a julho foram 2.026 unidades comercializadas – 1.646 da Ram 2500 e 380 da 1500, cujas entregas começaram no final de abril. A previsão é de fechar 2021 com cerca de 3.000 picapes vendidas. No ano anterior, que havia sido recorde, registraram-se 1.475 exemplares.

No mês passado, a 2500 foi o segundo veículo mais vendido no segmento premium. Com 560 emplacamentos, ficou só 12 atrás de um sedã médio de origem alemã. Somando os 68 exemplares da 1500, a Ram ficou na quinta posição entre as marcas premium, a quatro unidades da quarta colocada.

A Ram 2500 registrou maior volume de vendas devido ao bom desempenho do agronegócio. “As regiões com maior poder do agronegócio compram mais a picape 2500, enquanto a 1500 tem maior destaque nas capitais”, afirma Everton Kurdejak, diretor comercial da Ram. Por isso mesmo é que a Saga Jeep/Ram lidera a carteira de vendas da 2500 no Brasil. Contribuiu ainda para este desempenho o programa de permuta que possibilita ao produtor rural comprar o veículo pagando com soja, sistema utilizado também pela Fiat e Jeep.

Surfando na onda de ótimos resultados, a diretoria da Ram também anunciou uma nova identidade visual para a rede de concessionárias, que passará das atuais 52 para 56 revendas. Está prevista a unificação da comunicação visual das lojas e das instalações, que passarão a contar com sala exclusiva para quem já é cliente, um espaço virtual para conhecer melhor os veículos da marca e uma butique para comercializar artigos com a grife Ram.