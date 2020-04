A Ram lança a primeira edição limitada no Brasil, a Night Edition, que chega ao mercado, inicialmente, com apenas 100 unidades. Por R$ 326.990, cerca de R$ 5 mil a mais do que os R$ 321.990 a Laramie, a Ram 2500 Night Edition marca a estreia da linha 2020 e tem como principal destaque o acabamento escuro nas peças que habitualmente são cromadas.

Um equipamento inédito da linha 2020 da Ram 2500 é o degrau retrátil no canto traseiro esquerdo da picape. A peça fica alojada abaixo do para-choque e facilita o acesso à caçamba. A outra novidade é a roda de liga leve com novo desenho, mais elegante.

O design da Ram 2500 Night Edition, inteiramente renovado recentemente, ficou mais agressivo, com faróis e lanternas com máscara negra, grade com desenho exclusivo em preto brilhante e rodas com novo estilo, capas dos retrovisores e estribos com pintura preta.

Para completar o visual diferenciado, os para-choques e as maçanetas receberam a mesma cor da carroceria. O tema “all-black se repete na cabine, com o forro de teto e os revestimentos da coluna pretos.

A lista de equipamentos é a mesma da versão Laramie. Entre eles estão a central multimídia Uconnect 4C NAV com tela de 12 polegadas e sistema de som com cancelamento de ruídos externos. Nos itens de segurança, destaque para alerta de tráfego traseiro cruzado, monitoramento de pontos cegos e câmeras 360° e de caçamba.

A mecânica ficou mais tecnológica com a grade dianteira com aletas ativas, que se movimentam automaticamente para reduzir o arrasto aerodinâmico sempre que possível e, assim, diminuir o consumo de combustível. A Ram 2500 Night Edition é equipada com motor turbo diesel de seis cilindros em linha da Cummins, que ganhou inovações. Além de ficar 28 kg mais leve, a “usina de força” de 6,7 litros passou a render mais 35 cv de potência e 6,7 kgfm de torque, atingindo 365 cv e 110,7 kgfm. O câmbio é automático de 6 marchas, fornecido pela Aisin.

O cliente da Night Edition tem à disposição uma pintura exclusiva no catálogo da marca Ram, a Vermelho Delmonic, perolizada, além das cores Preto Diamond (perolizada) e Granito Crystal (metálica), um tom de cinza escuro.