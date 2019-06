A Suzuki lançou a linha 2020 do Jimny, que traz novidades no visual e em equipamentos nas quatro versões - 4Work, 4All , 4Sport 4Sport Desert . O 4x4 compacto mais barato do Brasil, que já está à venda nas concessionárias da marca, com preços que partem de R$ 71.490, é produzido em Catalão, na região sudeste de Goiás.

A versão 4Sport passa a contar com novo para-choque e pintura na cor grafite nos retrovisores, snorkel e grade dianteira, além de duas novas tonalidades para a carroceria: Azul Baikal e Prata Litio. O visual está mais off-road com a grafia “4×4” nas laterais.

Na parte dianteira, a nova máscara do farol está com novo desenho na cor grafite, combinando com os outros elementos. Os novos shield splash traseiro e dianteiro reforçam o visual, enquanto os flares com estilo quadrado evidenciam o potencial off-road. As rodas são de liga leve aro 15 polegadas.

Por dentro, as molduras do ar-condicionado e frisos verticais do painel receberam a mesma cor da carroceria, enquanto os bancos são com revestimento premium e incorporam bolsos laterais e frontais para guardar objetos. Por fim, os tapetes do assoalho agora são em borracha.

As versões 4Sport são equipadas com sistema multimídia com tela de 7 polegadas que permite o espelhamento de celulares com sistemas Android e IOS, além de possibilitar a instalação de acessórios, como câmera de ré e tv digital.O painel de instrumentos conta com grafismo e elementos prateados.

Desert

Já versão topo de linha Desert acompanha as novidades com a adoção das mesmas máscaras renovadas nos faróis, revestimentos plásticos pintados na cor grafite (o que inclui retrovisores e rack de teto) e caixas-de-roda redesenhadas com formato mais retangular. Na cabine, há bancos com revestimento premium e costura bege, bolsos nas laterais e na parte frontal, molduras das saídas de ar e acabamento central do painel na cor bege Jizan, inspirada nas areias dos desertos..

O bagageiro tipo cesta no teto do veículo chama a atenção e reforça o aspecto aventureiro do Jimny Desert. Além de deixar o veículo robusto, permite levar mais itens na viagem.

Para enfrentar os trechos mais acidentados, o Jimny Desert vem com diversos equipamentos. Além do Skid plate da caixa de transferência, são quatro protetores dos braços de suspensão e outros dois protetores dos amortecedores traseiros, amortecedor de direção e snorkel, que permite a travessia por trechos alagados

Motor

O Suzuki Jimny é equipado com o motor em alumínio 1.3L (DOHC) a gasolina, com 16 válvulas, 4 cilindros em linha, 85 cavalos de potência a 6.000 rpm com torque máximo de 11,2 kgf.m a 4.100 rpm, injeção multiponto sequencial e transmissão manual de cinco marchas. Graças ao chassi heavy duty, o Jimny tem apenas 1.060Kg.

O sistema de tração 4x4 não muda e permite até 15 combinações: 2WD para uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro rodas e 4WD-L que aciona a reduzida. As mudanças na tração são feitas com apenas um toque no painel pelo sistema drive action 4x4. É possível realizar as mudanças entre os modos 2WD e 4WD em velocidades de até 100 km/h. As suspensões dianteira e traseira são independentes com eixo rígido e molas helicoidais. São três anos de garantia e o modelo tem revisão programada com preço fixo.

Preços

Jimny 4Work – R$ 71.490

Jimny 4All – R$ 74.990

Jimny 4Sport – R$ 82.990

Jimny 4Sport Desert -R$ 89.990