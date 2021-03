Produzido em Catalão, na região sudeste de Goiás, o Suzuki Jimny 2022 chega às concessionárias da marca com algumas novidades e preços que partem de R$ 100.990. As versões 4Sport e 4Sport Forest ganharam novas rodas com pintura na cor grafite, um novo skid plate, peça que compõe a parte interior do para-choques dianteiro, que também recebeu uma nova pintura em preto. Ambas as versões também passam a trazer um novo acabamento em grafite na parte inferior da tampa do porta-malas e um novo friso lateral. Por dentro, novos acabamentos no painel central pintados na cor da carroceria completam as novidades.

Todas as versões da linha Jimny 2022 - 4Work (R$ 100.990), 4All (R$ 104.990), 4Sport (R$ 112.990) e 4Sport Forest (R$ 119.990) com 4x4 de série - passam a contar com aviso de alerta caso o cinto de segurança não esteja devidamente afivelado. Por último, a versão 4ALL ganhou um novo tecido que reveste os bancos. O modelo tem três anos de garantia e revisão programada com preço fixo.

Motor

Na parte mecânica, não houve mudança. O Jimny segue com o motor em alumínio 1.3L (DOHC) a gasolina, com 16 válvulas, 4 cilindros em linha, 85 cavalos de potência a 6.000 rpm com torque máximo de 11.2 kgf.m a 4.100 rpm, injeção multiponto sequencial e transmissão manual de cinco marchas. A direção é hidráulica.

Com o moderno sistema 4x4, a mudança da tração é feita com um simples toque no botão. No total, são 15 combinações de marcha: 2WD para uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro rodas e 4WD-L que dobra o torque e permite enfrentar diversos obstáculos off-road com tração 4x4 com reduzida. O Jimny tem excelente altura livre do solo, com 200mm, ângulo de entrada de até 45° e de saída até 51º, uma versatilidade para todos os tipos de terreno.

O modelo conta com tração 4x4 com reduzida e roda livre pneumática com caixa de transferência sincronizada e gerenciamento eletrônico. Além disso, o modelo adota um construção de carroceria sobre chassi e suspensões dianteira e traseira por eixo rígido.

Segurança

O Jimny traz barras de proteção lateral, para maior segurança dos passageiros, e o motorista ainda dispõe de coluna de direção retrátil em caso de colisão. Os cintos são de três pontos e encostos de cabeça ajustáveis para todos os ocupantes.

Os freios a disco na dianteira possuem as pinças em posição mais elevada. Assim, facilitam a transposição em trechos alagados, ao trazer eficiência de frenagem com o escoamento de água, e evitam retenção de terra ou lama. Na traseira, o freio a tambor com válvula sensível à carga (LSVB) traz controle de frenagem e direção mais eficiente.

No interior, o Jimny tem bancos com diversas configurações, sendo os traseiros bipartidos e rebatíveis com cinco posições de inclinação.