Mais de 1,2 mil produtores de soja de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Paraná e Pará foram selecionados e já podem se habilitar à compra de veículos dos modelos da Fiat, Jeep e Ram, mediante o pagamento fixo e liquidado em grãos como soja, commodity cotada internacionalmente. A nova modalidade de venda de veículos ao setor do agronegócio foi lançada pela Stellantis por meio de operações barter trade - do inglês, troca ou permuta

O projeto piloto da operação de barter trade envolverá ampla gama de modelos, abrangendo veículos de trabalho e de passeio. A Fiat denominou seu programa de Agro Fácil Fiat e oferecerá as picapes Toro e Strada (exceto o modelo Volcano) e o furgão Fiorino.

A Jeep disponibilizará seus modelos Renegade e Compass, produzidos no Brasil, e Wrangler e Grand Cherokee, que são importados, denominando seu programa de Barter é Jeep. A marca Ram, através do programa Barter Ram, oferecerá as picapes 1500 e 2500.

As operações barter trade se baseiam na troca de mercadorias, mas são mais complexas do que a prática de escambo, historicamente conhecida. A transação ocorre envolvendo a definição do valor do bem a ser adquirido, cotação básica da commodity agrícola a ser usada como pagamento, seguro, aquisição do bem e, ao fim, liquidação financeira.

“O agronegócio é um parceiro estratégico com o qual queremos manter um relacionamento estável e duradouro. Por isto, estamos adotando o mesmo mecanismo de pagamentos com o qual o setor já está acostumado. É um modelo de negócio que permitirá aos produtores rurais a renovação de frotas e aquisição de veículos de maneira facilitada, além de oferecer segurança e previsibilidade”, afirma Fabio Meira, diretor de Vendas Diretas da Stellantis.

Atualmente, o setor do agronegócio corresponde a mais de 21% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e também se destaca nas exportações e na geração de superávit na balança comercial. E ainda manteve crescimento constante nos últimos anos, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus, devido à alta do dólar frente ao real e condições cambiais favoráveis para a exportação no ano passado.