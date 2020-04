Por causa da pandemia do novo coronavírus, a produção, vendas e exportações de veículos registraram, coincidentemente, queda de 21% em março em relação ao mesmo do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Foram 163,6 mil unidades vendidas, em conta que considera os segmentos de automóveis, comerciais, caminhões e ônibus. Em relação a fevereiro, o volume de vendas apresenta queda de 18,6%, o mesmo de exportações. Já a produção caoi 7%. No primeiro trimestre, o mercado atingiu 558,1 mil unidades, recuo de 8% na comparação a igual intervalo de 2019.

Conforme a Anfavea, o efeito do Covid-19 no setor automotivo foi ainda mais evidente quando é levado em conta que a média diária de venda de veículos enfrentou uma queda de 86,5% entre a primeira e a última semana de março. Foram vendidos 10,7 mil unidades na primeira semana e apenas 1,4 mil na última. Isso projeta um resultado altamente preocupante para abril.

Ainda de acordo com a Anfavea, os estoques do setor, agora, somam 266,6 mil unidades, o suficiente para 48 dias de vendas, em conta que tem como base o ritmo do mercado em março. Um mês antes, os estoques dariam para 46 dias. O setor considera que o saudável é ter estoques para cerca de 30 dias. O dado reúne os veículos parados nos pátios das montadoras e das concessionárias.

"O momento é de priorizar a saúde da população, e todas as nossas associadas estão dando sua contribuição no combate ao coronavírus, seja reparando respiradores, seja produzindo e doando máscaras, ou mesmo cedendo suas frotas para as mais diversas finalidades. Mas também é hora de uma conscientização de todas as esferas do governo, bancos e sociedade para criar mecanismos que permitam à cadeia automotiva atravessar esse período de retração com a preservação das empresas e dos empregos", alertou o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

Atividades essenciais

Ao contrário dos automóveis, ônibus e caminhões, as máquinas agrícolas e rodoviárias ainda registraram um mês positivo, já que a maioria das fábricas funcionou até o começo de abril, e as vendas estavam aquecidas em função da época de colheitas. Na comparação com o mês anterior, as vendas avançaram 46%, as exportações 19% e a produção 15%.



As fabricantes de máquinas agrícolas garantem ter estoque para atender os produtores rurais, atividade considerada essencial, com ou sem pandemia. Outra atividade que permanece a pleno vapor é a de assistência técnica e distribuição de peças para as máquinas, e também para caminhões, de forma que a produção rural e o transporte não sejam prejudicados neste momento tão delicado do país.