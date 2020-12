A Fiat e a Volvo Car Brasil foram os grandes vencedores da sexta edição do prêmio Carsughi L’Auto Preferita, ao conquistarem o primeiro lugar em três categorias cada uma das marcas. O anúncio dos vencedores, escolhidos por 21 jornalistas de várias Estados, foi realizado nesta quinta-feira (10) durante live com transmissão no Canal Carsughi no YouTube, que substituiu o tradicional jantar em decorrência dos protocolos da pandemia do coronavírus. Lançado em 2015, o prêmio Carsughi L’Auto Preferita presta homenagem ao jornalista Claudio Carsughi.

A Fiat foi a vencedora nas categorias Picape Pequena, a Strada, e Picape Média, com a Toro, e o Melhor Projeto Socioambiental, com o programa Fiat Árvore da Vida. A Volvo venceu nas categorias Automóvel de Passeio Premium Luxo, com o Volvo S60; Híbrido Premium, com o Volvo XC60 Plug-in Hybrid; e como Marca Inovadora.

Conforme Cláudia Carsughi, idealizadora da premiação, o número de categorias foi reduzido para cumprir o propósito do prêmio, que é ser objetivo e justo, analisando o que cada carro inscrito tem de melhor em seu segmento e preço.

Para a organização do Carsughi L’Auto Preferita, que já faz parte do calendário anual automotivo, a categoria Projeto Socioambiental é de suma importância, pois os jurados têm a oportunidade de conhecer quais ações as empresas promovem, visando o desenvolvimento social e a preservação ambiental do meio em que estão inseridas.

O Popular (Sobre Rodas) integra a lista dos votantes do Prêmio Carsughi L’Auto Preferita, com a participação do jornalista Wanderley Carlos de Faria.

Vencedores por categoria

Automóvel de passeio compacto – Chevrolet Onix

Automóvel de passeio médio – Toyota Corolla

Automóvel de passeio grande – Mercedes AMG CLS 53

Automóvel de passeio premium luxo – Volvo S60

SUV pequeno – Chevrolet Tracker

SUV médio – Ford Territory

SUV grande – Caoa Chery Tiggo 8

SUV premium luxo – Land Rover Defender

Picape pequena – Fiat Strada

Picape média – Fiat Toro

Picape grande – Ford Ranger

Elétrico – Nissan Leaf

Elétrico Premium – Audi E-Tron Sportback

Híbrido Premium – Volvo XC 60 T8 Plug-in Hybrid

Melhor Projeto Socioambiental – Fiat Árvore da Vida

Marca Inovadora - Volvo