A Porsche apresentou nesta quarta-feira (4) o Taycan, o primeiro veículo elétrico da marca, cujo lançamento no Brasil está previsto para 2020. Com estreia ao público marcada para o Salão de Frankfurt (Alemanha), que será aberto no próximo dia 12, o Taycan, sedã esportivo de quatro portas e porte semelhante ao do Panamera, chega inicialmente nas versões Turbo e Turbo S, tendo como principal concorrente o Tesla Model S.

As encomendas no Brasil começam no primeiro semestre do ano que vem, com entrega prevista para a segunda metade de 2020. Ainda não há preços definidos para o mercado brasileiro, mas os valores devem ficar na casa dos R$ 800 mil na Turbo e R$ 1,1 milhão para a Turbo S. Na Europa, custarão 152,1 mil euros e 185,4 mil euros, respectivamente.

Motorização

A versão Turbo S utiliza motores elétricos que somam 625 cavalos, podendo chegar a 761 cavalos no modo overboost, o que proporciona aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. Para chegar aos 200 km/h, o tempo é 9,8 segundos. Sua velocidade máxima é de 260 km/h. O motor do Taycan Turbo S terá torque de 107 kgfm, câmbio de duas velocidades, uma para arrancadas e outra para retomadas. O peso do veículo é de 2.305 kg. A autonomia é de 412 quilômetros.

Na versão Turbo, a potência também é de 625 cavalos, alcançando 680 cavalos com o sistema launch control. O torque do motor é de 86,7 kgfm e o carro pode chegar de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. A velocidade é de 260 km/h e o veículo pesa 2.295 kg. Sua autonomia é de até 450 quilômetros com uma carga de bateria.

O Taycan tem 4,96 metros de comprimento, 1,97 m de largura e 1,38 m de altura. O porta-malas terá capacidade de 366 litros e a dianteira poderá suportar até 81 litros.

Interior

De acordo com a Porsche, será o primeiro carro com sistema de 800V para carregamento, permitindo que o Taycan tenha 100 km de autonomia em apenas 5 minutos. Em 22,5 minutos, o veículo pode recuperar 80% da carga – hoje a média do mercado é de aproximadamente 40 minutos.

No interior, o destaque é o painel completamente digital. Boa parte dos botões físicos foram substituídos pelo sistema de comando de voz e por telas sensíveis ao toque. O Porsche Taycan traz quatro telas pequenas. Uma delas é o quadro de instrumentos, de 16,8 polegadas. Além dela, há a central multimídia de 10,9 polegadas, além de uma auxiliar, logo abaixo. Há opção de uma tela voltada exclusivamente para o passageiro.