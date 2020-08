A Volkswagen apresenta a linha 2021 dos compactos premium Polo e Virtus, que chegam com novidades na lista de equipamentos de série e de opcionais, que ficaram mais atraentes e competitivos. Os preços do Polo partem de R$ 58.150 e os do Virtus começam em R$ 73.050. A versão Sense (PcD) é oferecida por R$ 68.490.

Uma das principais novidades está na versão de entrada 1.0 MPI do Polo, que agora passa a contar de série com o volante multifuncional e sistema de som touchscreen ‘Composition Touch’ com App-connect, elevando o patamar de conectividade. O sistema ‘Composition Touch’ tem tela colorida de 6,5 polegadas, sensível ao toque e com função de espalhamento para smartphones com sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

Nas configurações topo de linha Highline e GTS 200 TSI, tanto do Polo quanto do Virtus, os espelhos retrovisores externos com função de rebatimento passam a figura na lista de equipamentos de série.

GTS

A versão esportiva GTS de Polo e Virtus também traz novidades para a linha 2021. Assim como na configuração Highline, a opção esportiva passa a sair de fábrica com espelhos retrovisores externos com função de rebatimento.

A principal atração, no entanto, são as exclusivas rodas de 18 polegadas, que passam a ser oferecidas como opcionais pelo valor de R$ 1.470.

Equipamentos

O Polo é ofertado com quatro opções de motores (1.0 MPI, 1.6 MSI, 200 TSI e 250 TSI) e duas de transmissão (manual de 5 marchas e automática de 6 velocidades). O Virtus, por sua vez, está no mercado com três variações de motores (1.6 MSI, 200 TSI e 250 TSI) e também duas de câmbio (manual de 6 marchas e automático de 6 velocidades).



Todas as versões trazem de séria controles de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), assistente e partida em aclive/subida (HHS), cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, direção elétrica (Easy Drive) e ar-condicionado com filtro de poeira e pólen. O lineup de ambos os modelos conta com seis cores à disposição.



Confira os preços

Polo

MPI 1.0 Manual R$ 58.150

MSI 1.6 Manual R$ 67.890

MSI 1.6 AT R$ 68.150

Comfortline 200 TSI AT R$ 76.390

Highline 200 TSI AT R$ 89.090

GTS 250 TSI AT R$ 105.350

Virtus

Sense (PcD) 1.6 AT R$ 68.490

MSI 1.6 Manual R$ 73.050

MSI 1.6 AT R$ 76.850

Comfortline 200 TSI AT R$ 82.890

Highline 200 TSI AT R$ 96.550

GTS 250 TSI AT R$ 110.750