A Ford anunciou a chegada de mais um produto global inédito no Brasil, a picape Maverick, programada para estrear no mercado em 2022. O anúncio foi feito por Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, que destacou a importância do modelo no fortalecimento do portfólio de produtos da marca na região.

“A chegada da Maverick é mais um lançamento dentro da nossa estratégia de trabalhar com os pilares em que a Ford tem sucesso no mundo, com um produto inovador e conectado. A fidelização e atração de novos clientes é outro ponto essencial na estratégia da empresa, apoiada na qualidade dos produtos e serviços e no uso cada vez maior da conectividade”, diz Daniel

A Maverick será o produto de entrada na linha de picapes da Ford e irá redefinir o segmento, posicionada não só como uma picape mas também oferecendo uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs. Conforme a Ford, ela inova na versatilidade, interior tecnologia, dirigibilidade, capacidade de força, caçamba e design.

Daniel Justo destaca que a Ford vai continuar a investir na América do Sul e no Brasil em segmentos nos quais a marca tem sucesso no mundo inteiro: picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones, como o Mustang e o Bronco.

Nos Estados Unidos, a Maverick teve a pré-venda iniciada em junho e já é um sucesso, com mais de 100 mil reservas, sendo 36 mil só na primeira semana. O nome Maverick, em inglês, significa independente, inovador e foi usado no cupê esportivo que se tornou um ícone dos anos 70 no Brasil e nos Estados Unidos. A semelhança, porém, fica restrita ao nome, já que se trata de veículos com conceitos totalmente diferentes.