A Peugeot apresentou nesta terça-feira (24), na Cidade do México, a nova picape média Landtrek, que marca a volta da montadora francesa ao segmento. A picape média cabine dupla só chegará ao Brasil em 2022 para concorrer com a Chevrolet S10 e a Toyota Hilux. Inicialmente, será vendida no México, Equador, Peru, Guatemala, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Haiti e Chile. Numa segunda etapa, está previsto o seu lançamento na Argentina, Brasil e Colômbia.

As versões mais baratas da picape Landtrek terão motor 1.9 turbodiesel, que entrega 150 cv e torque máximo de 35 kgfm, associado ao câmbio manual de 6 velocidades. Já as configurações mais caras virão com um motor 2.4 turbodiesel, capaz de render 210 cv e com torque máximo de 32,6 kgfm. Neste caso, haverá duas opções de transmissão: manual ou automática, ambas com 6 marchas. A picape tem capacidade de carga de até 1.200 quilos, sendo capaz de rebocar até 3.500 quilos.

Com a nova picape Landtrek, a Peugeot tem três objetivos: dar sequência ao seu crescimento fora da Europa; aumentar seu volume de vendas por meio de uma gama completa de veículos utilitários leves, dos quais 77% são picapes na América Latina, e fortalecer sua imagem mundialmente, conquistando novos clientes. Para além disso, a Peugeot quer participar de um mercado de 2,5 milhões de veículos, sendo 410 mil apenas na América do Sul.

A Peugeot rodou com sua nova picape, no período de desenvolvimento, por mais de 2 milhões de quilômetros em uso extremo, nos mais variados tipos de terrenos e climas em países como Argentina, Brasil e México, a fim de garantir a máxima resistência e perfeita adaptação às condições locais.

“A Nova Peugeot Landtrek será mais um grande produto a integrar a nossa ofensiva no segmento de veículos utilitários. Ela chegará em um segundo momento ao Brasil e se posicionará com destaque num dos segmentos mais dinâmicos do mercado. Importante, reforçar, ainda, a relevância que o Groupe PSA atribui à América Latina com este lançamento”, comenta Ana Theresa Borsari, Country Manager Brasil da Peugeot, Citroën e DS.

A confiabilidade, qualidade, robustez e conforto da Landtrek serão colocados à prova numa viagem de 26.000 km, durante 50 dias, que começa em 25 de novembro no México e cruzará o continente. Três picapes Landtrek sairão de Los Cabos para atravessar o México, antes de chegar ao Equador e seguir a rota até Ushuaia (Terra do Fogo), na Argentina. A expedição deve terminar no dia 8 de fevereiro de 2021.