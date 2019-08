A presidente da Peugeot no Brasil, Ana Theresa Borsari, disse nesta quinta-feira (8/8), ao inaugurar a nova concessionária da marca, a Peugeot Mobile, em Goiânia, que é chegada a hora de acelerar o crescimento da marca francesa no país. “Começamos este mês uma nova fase do nosso plano estratégico Virada Brasil, que é de incrementar ações para elevar em até 30% as vendas de forma sustentável já este ano em relação a 2018 e crescer paulatinamente”, afirmou.

Motivos não faltam para este otimismo. Confiante na retomada da economia brasileira no segundo semestre, Ana Theresa destaca o lançamento de novos produtos, como o novo hatch 208 que chega em 2020, na linha de SUVs , como o recém-lançado 2008, e de comerciais leves, além de dobrar o número de 96 concessionárias até 2022 – e ainda este ano chegar a 120 revendas. “Tudo isso visando a satisfação do consumidor”, frisou.

Para encantar e aumentar a satisfação do consumidor com a marca, a busca pela excelência nos serviços prestados é lei, a tal ponto da Peugeot implantar compromissos inéditos de pós-vendas no mercado brasileiro, com o Peugeot Total Care. O programa evoluiu este ano e, agora, “cliente que não estiver satisfeito com o serviço, não paga” pelo valor da mão de obra.

Concessionária

Localizada na Avenida T63, no Setor Bueno, a Peugeot Mobile traz instalações com a nova identidade visual da marca em linha com a renovada gama de produtos. O diretor da Peugeot Mobile, Alexandre Normanha, disse estar animado com o modelo de negócio da marca francesa e manifestou certeza que a Peugeot vai crescer no Brasil e em Goiás.

Com 5 mil m², a concessionária privilegia a visibilidade interna da loja, transformando o showroom em uma verdadeira “vitrine de rua”. O mesmo conceito foi aplicado na área do pós-vendas, que é ampla, aberta e permite ao cliente acompanhar todo o serviço que está sendo realizado em seu veículo.

Outro destaque é o Emotion Drive, o teste drive da marca do leão. A loja terá à disposição dos consumidores não só todos os modelos da gama de veículos de passeio, como também a linha de Veículos Utilitários Leves (VULs).

A Mobile Peugeot faz parte de Grupo Tecar - que tem concessionárias das marcas Fiat, Honda, Mercedes-Benz, Jeep e Renault em mais de 20 lojas em Goiânia, Brasília, Rio Verde e Minas Gerais. Medicina diagnóstica e agropecuária integram os negócios do grupo.