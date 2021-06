O Novo Peugeot 3008 2022 chega nesta quarta-feira (23) às concessionárias da marca com novo design, mais tecnologia e segurança. Estará à venda em duas versões topo de gama: a Griffe, por R$ 229.990, e a GT Pack, por R$ 249.990, que traz elementos esportivos com mais equipamentos.

O novo visual traz dianteira redesenhada, lanternas traseiras full LED, novas cores de carroceria. Na frente, as linhas em LED na vertical imitam presas de um leão. Os faróis ficaram mais finos e com uma curva na parte inferior. Os faróis são full-LED na versão GT Pack, trazendo uma função para neblina ao invés de ter luzes auxiliares.

Destaque também para a nova grade Frameless, sem moldura, com um pontilhado cromado, adicionando linhas pretas na carroceria logo abaixo dos faróis, dando uma sensação de continuidade e movimento. No caso da versão GT Pack, essa grade é totalmente pintada de preto. o emblema do modelo agora está posicionado à frente do capô. Na traseira, a principal mudança está nas lanternas, com um novo desenho interno em LED, este imitando as garras de um leão.

O modelo tem 4.447 mm de comprimento, 1.841 mm de largura, 1.625 mm de altura e com um entre-eixos de 2.675 mm, enquanto seu porta-malas tem capacidade para 520 litros. É oferecido nas cores Azul Vertigo (GT Pack), Branco Nacré (Griffe), Cinza Artanse (Griffe), Cinza Platinium (Griffe), Preto Perla Nera (Griffe), Vermelho Ultimate (GT Pack)

Conectividade

Dotado de tecnologias inteligentes, o Novo Peugeot 3008 oferece ajuda à condução de última geração, bem com o novo Peugeot i-Cockpit® 2.0 equipado com volante de menor diâmetro e formato achatado, um novo painel de instrumentos e uma nova tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta definição para a GT Pack e de 8 polegadas para a versão Griffe. Todas as configurações vêm equipadas de fábrica com o seletor de modos de condução que permite escolher entre os modos Normal, Sport e Eco.

O cluster digital de 12,3 polegadas, configurável e personalizável, ganha um bloco de mostradores digitais com tecnologia “Normally Black”. A nova central multimídia com tela tátil de 10 polegadas e alta definição, com conexão com Apple CarPlay e Android Auto com fio, é acompanhada por sete teclas “toggles switches”, que permitem às principais funções de conforto. O SUV pode ser equipado com o sistema Hifi premium de 515 Watts da Focal, marca francesa de áudio de alta-fidelidade. Os bancos têm acabamento Alcantara Mistral no GT Pack, novo revestimento de couro preto com pespontos Tramontane na versão Griffe e novo retrovisor interno “Frameless” na versão GT Pack.

Tecnologias

A bordo do modelo, o sistema Driver Assist Plus, que se traduz em “auxílios à condução“, oferece piiloto automático adaptativo e inteligente Stop & Go, correção e alerta de permanência em faixa (associado ao ACC Stop & Go), frenagem automática de emergência, que opera a partir de 5 a 140 km/h, detectando carros e pedestres, com alerta de risco de colisão; leitor de novas sinalizações de velocidade com reconhecimento de placas.

Além disso, o Novo Peugeot 3008 oferece, ainda equipamentos de ajuda à condução e de conforto: Visiopark 1 com câmera traseira em 180°; Visiopark 2 com câmeras dianteira e traseira em 360°; Peugeot Park Assist, assistência ativa ao estacionamento em vagas paralelas ou transversais; alerta de atenção do condutor: assistência de farol alto, com comutação automática de faróis altos/baixos; e sistema ativo de vigilância de ponto cego (com correção de trajetória). Traz ainda tampa do porta-malas com acionamento automático (mãos livres); teto solar panorâmico; bancos massageadores multipontos na versão GT Pack; e freio de estacionamento elétrico.

Motor

O Peugeot 3008 2022 é equipado com o motor 1.6 THP turbo de quatro cilindros que entrega 165 cv a 6.000 rpm e 24,5 kgfm de torque a 1.400 rpm, abastecida somente com gasolina. O motor é acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades, mas traz ainda o modo manual, possibilitando que as trocas de marchas possam ser feitas pelo motorista através das aletas (paddle shifters). Oferece três modos de condução, normal, eco e esportivo.

Foram mantidas a suspensão MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, freios a disco ventilados nas rodas dianteiras e discos sólidos nas traseiras. A tração é somente dianteira.

Compras Cart

O novo Peugeot 3008 chega também com a plataforma de compras Cart, que a Stellantis vai estrear no início do próximo semestre. Por meio de um aplicativo compatível com a central multimídia do carro e com uma solução de pagamento segura e integrada, será possível usufruir de produtos e serviços de várias marcas, sem sair do caminho.

Um dos exemplos de parceria do Cart é com a ConectCar, pela qual os usuários terão uma experiência mais interativa ao passar por pedágios e estacionamentos. A Stellantis vai convidar os 50 primeiros compradores do novo Peugeot 3008 a experimentar em primeira mão as funcionalidades do Cart e contribuir com a cocriação do produto.