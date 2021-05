O Peugeot 2008 ganhou a série especial Skywalker, com apenas 310 unidades feitas sob medida para os fãs da saga Star Wars. Baseada na versão topo de linha Griffe, a edição traz detalhes alusivos à saga Skywalker no visual externo e no acabamento. O Peugeot 2008 Skywalker custa R$ 121.990 e já está disponível nas concessionárias da marca. Os compradores da versão também ganharão um ano de assinatura do Disney+, o serviço de streaming de vídeo da Disney, que detém os direitos da franquia Star Wars.

Por fora, os para-lamas dianteiros trazem um emblema cromado da Aliança Rebelde, uma ordem de enfrentamento comandada pela personagem Leia Organa (Princesa Leia). Na traseira, a tampa do porta-malas tem um logotipo Skywalker estilizado com a mesma tipografia utilizada nos filmes e acabamento cromado de alto brilho. Será oferecido somente nas cores Branco Nacré e Preto Perla Nera.

As rodas aro de 16 polegadas modelo Titane trazem pintura de alto brilho Gris Anthra e remetem ao titânio, metal nobre e de cor cinza escuro. A capa dos retrovisores externos e as maçanetas das portas são pintadas de cinza em um tom grafite. O SUV é equipado com o motor 1.6 THP flex de 173 cv e 240 Nm

No interior, o Peugeot 2008 Skywalker recebeu tapetes exclusivos, com costura branca nas bordas e com o logotipo da série. Além disso, o acabamento das portas, console central e a parte frontal do painel são na cor cinza escuro. Entre os equipamentos de série, o SUV traz câmbio automático de seis marchas, piloto automático, limitador de velocidade, faróis com luzes diurnas de LED, airbags frontais e laterais, além da central multimídia com suporte às funções Apple CarPlay e Android Auto.