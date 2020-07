A Mitsubishi Motors lança o Outlander Sport, utilitário esportivo premium produzido em Catalão, na região sudeste de Goiás, que está disponível nas concessionárias da marca em três versões: GLS 2WD, por R$ 119.990; HPE 2WD, por R$ 132.990, e a HPE AWD, com preço de R$ 138.990. O modelo se junta ao ASX, também fabricado no município goiano, como mais uma opção da marca japonesa dentro do segmento de SUVs compactos.

Com capacidade para transportar até cinco passageiros adultos, o Outlander Sport tem uma dianteira parecida com a do Eclipse Cross, com para-choque redesenhado e grade dianteira prateada. O visual é complementado pelas duas peças em formato de bumerangue, que conectam grade, faróis, para-choques e luzes auxiliares. Destaque também para os faróis de neblina agrupados com as luzes de direção em cubos verticais.

O design do Outlander Sport chega acompanhado de tecnologias de última geração. Uma delas é a iluminação Full LED nos faróis e lanternas. A aparência é complementada pelas rodas com acabamento diamantado de série e aros de 18 polegadas.

O Outlander Sport é equipado de série com o sistema de entretenimento de última geração da JBL. Compatível com as interfaces Apple CarPlay e Google Android Auto, a central multimídia oferece tela sensível ao toque de 7 polegadas e total integração com smartphones, rodando aplicativos como Waze, Google Maps e Spotify, oferece Bluetooth, tomada USB. Na versão de topo HPE AWD, a tela do sistema é maior, com 9 polegadas. Nas versões HPE, o sistema traz ainda comando de voz e GPS nativo.

Motor

Todas as versões do novo Outlander Sport saem de fábrica equipadas com o motor 2.0 16V flex de quatro cilindros com bloco em alumínio, dotado de duplo comando de válvulas com abertura e fechamento variáveis na admissão e no escape. O propulsor produz 170 cv de potência com etanol e 160 cv com gasolina a 6.000 rotações (com ambos os combustíveis). Já o torque fornecido às rodas é de 23 kgf.m com etanol, e de 22 kgf.m com gasolina, sempre a 4.250 rpm.

Em todas as versões, o motor é conectado ao câmbio automático CVT com INVECS-III. Para as situações de maior esportividade, há o Sport Mode em que o câmbio simula seis marchas e permite trocas manuais por meio dos paddle-shifters no volante.

Equipamentos

Desde a versão de entrada GLS há direção elétrica, ar-condicionado automático, duplo airbag frontal, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, freios a disco nas quatro rodas com ABS, distribuidor eletrônico de frenagem (EBD), assistente de emergência (BAS), Brake Override System (BOS), que atua nos pedais durante as frenagens, assistente de saída em rampas (Hill Start Assist System – HSA), ancoragem Isofix para cadeirinhas infantis, ajuste de altura do facho principal dos faróis, vidros elétricos nas quatro portas, travamento automático das portas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) e câmera de ré.

O Outlander Sport também traz de série – nas versões HPE – a chave presencial, bancos em couro (com opção bicolor nas cores preto e bege), aquecimento dos assentos dianteiros, ajustes elétricos para o motorista, grade frontal prateada com acabamento em preto brilhante, detalhes cromados nas fendas laterais, sensores de chuva e crepuscular, acendimento automático dos faróis, sete airbags (bolsas frontais, laterais, de cortina e para os joelhos do motorista) e retrovisores com rebatimento elétrico, luzes de seta integradas e desembaçador.

A versão topo de linha HPE 4WD se diferencia, como o nome indica, pela presença da tração integral. O sistema opera eletronicamente de forma automática e adapta o veículo às condições de momento, alternando, quando necessário, a distribuição da energia entre os eixos dianteiro (4x2) e traseiro (4x4). Em situações off-road, essa distribuição chega a ser de 50/50, ou seja, igualmente repartida, para que o veículo possa superar obstáculos mais difíceis. Há ainda o modo Lock, que ajusta o sistema para ficar no 4x4 o máximo de tempoi.

O Outlander Sport chega ao mercado com as opções de cores Azul Baikal perolizado, Branco Fuji perolizado, Cinza Londrino perolizado, Marrom Laterita, Prata Lítio, Vermelho Lucid, Preto Ônix Pearl perolizado e Prata Cool. O SUV tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, revisões com preços fixos e pode participar do programa de recompra garantida da rede Mitsubishi.