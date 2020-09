Depois de apresentar os novos Onix RS e Onix Plus Midnight, a Chevrolet revelou nesta segunda-feira (28) mais uma novidade para a linha 2021. O Onix Premier e o Onix Plus Premier estreiam o conceito de carro sem fio. Isso deve-se ao multimídia MyLink contar agora com projeção sem cabo e ao fato de o carregamento do celular poder ser feito por indução. O pacote de conectividade do Onix Premier e do Onix Plus Premier passa ainda pelo Wi-Fi nativo, pela telemática OnStar e pelo aplicativo myChevrolet app. Tudo isso estará disponível a partir de outubro nas concessionárias.

O diferencial da tecnologia de projeção sem fio da Chevrolet é que a transmissão é feita por meio do Wi-Fi do veículo, o que garante maior fluxo de dados. O sistema é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e é capaz de projetar aplicativos como o Waze, Spotify e WhatsApp diretamente na tela do painel. Para maior segurança, os apps podem ser operados por comando de voz.

Para habilitar a projeção sem fio do smartphone para o multimídia do carro, o usuário precisa fazer o pareamento apenas uma única vez, seguindo as instruções que aparecem no visor do equipamento. Um vídeo anexo mostra este passo a passo.

Novidade estendida à linha 2021 do Onix é o MyLink com tela maior, de oito polegadas, que permite melhor visualização das informações, principalmente as dos mapas de navegação online. O aparelho traz Bluetooth com conexão para até 2 celulares simultaneamente.

O sistema de carregamento por indução magnética já está disponível no Onix Premier desde a chegada da nova geração, no ano passado. Para iniciar a operação, basta colocar o celular sobre a almofada de carregamento rápido posicionada no console central.

Conectividade nível 4

O Onix Premier e o Onix Plus Premier são os modelos topo de linha da família e vêm equipados com Wi-Fi nativo de série. Em função da antena amplificada, o sinal é até 12 vezes mais estável, proporcionando uma experiencia em 4G por muito mais tempo.

Os modelos contam também com a mais atual geração do OnStar. O sistema de telemática permite que sistemas eletrônicos do veículo sejam atualizados de forma remota, ou seja, sem a necessidade do comparecimento à oficina.

O OnStar oferece ainda diversos serviços conectados, entre eles os de auxílio em caso de emergências, o que inclui resposta automática em caso de acidente mais grave, auxílio na recuperação em caso de roubo e socorro mecânico do Road Service da Chevrolet.

O usuário dos dois modelos podem, inclusive, comandar diversas funções do carro por meio do aplicativo myChevrolet app. Entre elas, acionar a ignição a distância para ir climatizando a cabine ou consultar informações do computador de bordo - nível do combustível, pressão dos pneus, consumo médio, indicador da vida útil do óleo, etc.

O Onix Premier oferece pacote de itens de série, com destaque para o ar-condicionado automático digital, chave presencial, 6 airbags, câmera de ré, rodas de liga leve aro 16”, entre outros. Opcionalmente, a configuração mais cara para o hatch e o sedan Onix Plus pode receber o alerta de pontos cegos, assistente de estacionamento, sensores de estacionamento dianteiro, traseiro e lateral, entre outros. O Onix e o Onix Plus topo de linha contam com o motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas.