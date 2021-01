Depois do Tracker, S10 e Equinox, o Onix Plus aderiu à moda do "todo preto" para carroceria e acabamentos no final do ano passado quando a Chevrolet lançou o Onix Plus Midnight. Sucesso garantido, principalmente junto aos consumidores que fazem questão de comprar sedã esportivo, elegante e econômico, conforme comprovamos no test-drive realizado pelo Sobre Rodas. Com preço de R$ 85.190,00, o modelo tem como concorrentes o Volkswagen Virtus, Hyundai HB20S, Fiat Cronos, Nissan Versa, Toyota Yaris Sedã, Honda Fit e Caoa Chery Arrizo 5 .



O Onix Plus Midnight, que está posicionado entre as versões LTZ e Premier, chama atenção por onde passa. O preto que cobre a carroceria traz um efeito especial com os pigmentos metálicos e perolados, além de uma camada de verniz, que destaca as linhas do sedã.



Na frente, chama a atenção a grade em formato de colmeia, que dá um toque mais esportivo ao modelo. Ela está aliada a uma barra preto brilhante. Os faróis frontais têm acabamento tipo máscara negra. O modelo conta também com rodas de 16 polegadas pintadas de preto brilhante e com desenho diferenciado da versão Premier original, assim como os frisos frontais e laterais e logos, que aqui aparecem monocromáticos - incluindo a gravata Chevrolet em preto, característica de séries especiais da marca.



No interior, acabamento é todo em tom preto que entrega refinamento visual graças aos bancos com revestimento premium na cor preto "Jet Black", exclusivo da versão. O volante multifuncional tem excelente empunhadura, o que torna o sedã Midnight um carro agradável com boa posição de dirigir e comandos de fácil acesso.



Outra característica marcante do modelo de 4,47 metros de comprimento é o bom espaço para os ocupantes. O entre-eixos é de 2,60 m, enquanto a largura chega a 1,73 m. Quem tem estatura mediana viaja com tranquilidade. Mesmo assim, o porta-malas não foi comprometido. Tem 469 litros e faz inveja até a alguns SUVs.



Equipamentos

A versão Midnight tem pacote farto de conteúdos com central multimídia MyLink de 8 polegadas (antes era de 7) com Android Auto, Apple CarPlay, câmera de ré, direção elétrica com ajustes de altura e profundidade, chave presencial com partida de botão, ar-condicionado (analógico), controle de cruzeiro e retrovisores elétricos.



Traz ainda vidros elétricos nas quatro portas, acendimento automático dos faróis, luzes diurnas em LED, além de sensores de estacionamento frontais e traseiros. O modelo também traz itens relevantes em relação à segurança. São seis airbags, assistente de partida em rampa e controles de tração e estabilidade.



O Onix Plus Midnight pode ser equipado com acessórios de personalização, como spoilers dianteiros mais pronunciados, saias laterais e aerofólio traseiro, além de itens de praticidade, como saídas USB adicionais para os passageiros traseiros, além da bandeja impermeável no compartimento de carga com rede para acomodação de pequenos objetos.



O problema é que não é equipado com assistente de estacionamento, Internet 4G embarcada, carregador de celular por indução, sensor de colisão, entrada de USB para a fileira de trás e concierge do OnStar.



Desempenho

O modelo oferece excelente dirigibilidade. A performance é garantida pelo motor 1.0 três cilindros turbo de 116 cv e 16,8 kgfm, que tem excelente oferta de torque em baixa rotação, o que lhe garante um funcionamento ágil para os quase 4,5 metros de comprimento. A transmissão automática de seis marchas é a mesma que a GM utiliza em sua gama, que oferece trocas rápidas e garante excelente desempenho tanto no uso urbano como no rodoviário.



Com isso, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 10,4 segundos, enquanto a média de consumo fica entre 12 km/l (cidade) e 15 km/l (estrada) com gasolina e entre 8,6 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada) com etanol no tanque.



O conjunto trabalha tão bem que parece entregar até mais vigor do que a ficha técnica informa. O carro tem respostas ligeiras de aceleração e retomadas, muito por conta da entrega de torque em baixa rotação, além de uma transmissão que entende rapidamente qual tocada o motorista deseja para a sua viagem. A suspensão também tem ótimo acerto.