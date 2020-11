O Novo Toyota SW4 2021 chega às concessionárias da marca com novo design, mais potente e com melhorias em conectividade, conforto, desempenho e segurança. Tudo isso para manter a liderança no segmento, no qual tem 60% de market share e como principais concorrentes o Chevrolet Trailblazer e o Mitsubishi Pajero Sport. A meta da Toyota é vender 12.200 unidades por ano, sendo que a versão a diesel representa 80% do mix. Os preços subiram em média 6% e partem de R$ 202.390 e vão até R$ 314.790 na versão topo de linha (veja preços e versões abaixo).

Produzida em Zárate, na província de Buenos Aires, e exportada para mercados de toda América Latina e do Caribe, a Nova SW4 passa a ter identidade própria de um SUV, descolando sua imagem da picape Hilux ao unir inovação a um toque delicado de refinamento, explica a Toyota.

A Nova SW4 apresenta um design frontal renovado, mais sofisticado, moderno e harmônico, com novos faróis, grade e para-choques. O novo conjunto óptico traz lâmpadas de LED de posição e de direção na versão SRX, que estão localizadas na parte inferior do para-choque. Por sua vez, as versões flex SR e SRV também incorporam o novo desenho, no entanto, as luzes de posição e de direção são halógenas. Outra novidade da versão SRV flex são os faróis de neblina dianteiros também em LED.

Quanto ao design interior, o modelo traz nova combinação de cores no estofamento e nas portas, juntamente com os mostradores do velocímetro e taquímetro. Em relação ao conforto, a versão SRX traz um sistema de ventilação nos bancos dianteiros.

Todas as versões da Nova SW4 oferecem agora mais conectividade. O sistema multimídia com tela de 8” sensível ao toque, que já contava com navegação GPS integrada, TV digital, rádio MP3, câmera de ré, entrada USB, conexão Bluetooth, passa a contar também com conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. A versão SRX traz o sistema de áudio JBL premium com oito alto-falantes, com duas caixs acústicas no topo do painel de instrumentos, além de subwoofer e dois tweeters.

No item segurança, a principal novidade, assim como na Hilux, foi a adição do pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense na versão topo de linha SRX com os seguintes itens: sistema de pré-colisão frontal (PCS), sistema de alerta de mudança de pista (LDA) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC). Além disso, todas as versões diesel e flex passam a contar também com sensores de estacionamento dianteiros (2), além dos traseiros (4) que já existiam.

Motor

Na motorização, a principal novidade, assim como na Hilux, é o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8L 16V diesel, que passa agora a gerar 204 cv. Além disso, o torque também cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgfm a 2.800 rpm. Isso foi possível com a incorporação de um turbo maior e de uma válvula solenoide na direção. Os engenheiros da Toyota ainda fizeram alterações para reduzir o atrito melhorando a eficiência térmica. O câmbio é automático de seis velocidades e tração 4x4 com reduzida.

Na versão flex, segue o motor 2.7 de 163 cv a 5.000 rpm com etanol, ou 159 cv com gasolina, enquanto o torque é de 25 kgfm a 4.000 rpm, independente do combustível usado. A tração é somente 4x2 (traseira) e a única opção de transmissão é a automática de 6 marchas.

Entre os principais acessórios desenvolvidos para este novo SUV, destacam-se soleira, engate (750 kg) e bandeja do porta-malas (versões de 7 lugares).

As cores disponíveis para a Nova SW4 são: Marrom Metálico, Preto Mica, Prata Metálico, Cinza Metálico, Super Branco e Branco Perolizado (exclusivo para a versão SRX).

Preços e versões

SR 4x2 Flex AT 5 lugares 2021 (R$ 202.390)

Equipamentos: Ar-condicionado auto/digital, direção hidráulica, sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), computador de bordo, modo de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, display áudio de 8" com rádio com MP3, câmera de ré, conectividade Android Auto e Apple CarPlay, controles de estabilidade e tração, assistente de reboque e de subida, retrovisor externo com regulagem elétrica, acendimento automático dos faróis com temporizador, rodas de liga leve 17”, faróis de neblina dianteiros de LED e luz de condução diurna.

SRV 4x2 Flex AT 7 lugares 2021 (R$ 221.090)

Equipamentos: Os mesmos da SR 4x2 Flex, adicionando rodas de liga leve de 18”, partida por botão, retrovisor eletrocrômico e banco do motorista com ajuste elétrico

SRX 4x4 Diesel AT 5 lugares 2021 (R$ 306.690)

Equipamentos: Adiciona sistema de som JBL com oito alto-falantes e um subwoofer, assistente pré-colisão com aviso sonoro e frenagem automática, alerta de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, e faróis e lanternas em LED.

SRX 4x4 Diesel AT 7 lugares 2021 (R$ 314.790)

Equipamentos: Os mesmos da versão SRX Diesel de 5 lugares, mas com a terceira fileira de assentos.