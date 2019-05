O Toyota RAV4, o SUV mais vendido do mundo em 2018, chega em sua quinta geração com quatro grandes mudanças: motorização híbrida, nova arquitetura global da marca TNGA, novo sistema de tração inteligente nas quatro rodas (AWD) e sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS).

Tudo isto estará nas concessionárias a partir de 13 junho em duas versões por R$ 165.990 e R$ 179.990 para acirrar a concorrência no segmento, onde estão Honda CR-V, Chevrolet Equinox, Volkswagen Tiguan e Peugeot 3008. A expectativa da montadora é vender 5 mil unidades por ano do RAV4.

Importado do Japão e com nota máxima em segurança pela Latin NCAP, o Novo RAV4 Híbrido é equipado com o motor 2.5 de quatro cilindros, que gera 178 cv a 5.700 rpm e 22,5 kgfm a 3.600 rpm, em combinação a três motores elétricos que somam 120 cv e 20,6 kgfm. No total, ele entrega 222 cv de potência combinada. Envia sua força para as quatro rodas através do câmbio automático CVT e um novo sistema de tração integral.

A Toyota estima que o novo RAV4 registre consumo médio de 12,8 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Assim como o Prius e o futuro Corolla híbrido, ele recarrega as baterias com o movimento do carro e as frenagens, ao invés de usar um sistema plug-in com tomada.

Transmissão

A transmissão é sempre automática do tipo CVT, mas acionada por engrenagens planetárias (ao redor da engrenagem central), que de acordo com a Toyota, oferece acelerações mais lineares e maior economia de combustível.

Em determinadas situações, o sistema de tração nas quatro rodas envia força para as rodas traseiras através de um dos motores elétricos, exclusivo para a parte de trás, sem a necessidade de cardã. Há também os 4 modos diferentes de condução: normal, ECO, EV (100% elétrico) e Sport. Só a versão mais cara, SX, terá aletas no volante para trocas de marcha.

Plataforma

Em sua quinta geração, o Toyota RAV4 2020 adota a plataforma modular TNGA, a mesma que será utilizada no novo Corolla. Desta forma, ele ficou mais espaçoso. Mede 4,60 metros de comprimento, 4,85 m de largura, 1,68 m de altura e 2,69 m de entre-eixos. São 30 mm a mais de entre-eixos, 10 mm a mais de largura e 10 mm a menos de altura. O vão livre cresceu 15 mm de agora chegou a 180 mm. Já o porta-malas tem capacidade para 580 litros.

Na versão de entrada S Hybrid, o RAV4 2020 vem com ar-condicionado digital automático de duas zonas, bancos com ajuste elétrico e ventilação, chave presencial, faróis full-LED, partida por botão, rodas de liga leve de 18”, controle de estabilidade e tração, central multimídia com tela de 7” sensível ao toque e painel de instrumentos com display TFT de 7”.

Entre os itens de segurança, há controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle de reboque, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento de pressão dos pneus e sete airbags.

O modelo topo de linha SX Hybrid adiciona teto solar panorâmico com abertura elétrica, carregador wireless para smartphones, paddle-shift para trocas manuais de marcha, abertura e fechamento da tampa do porta-malas por sensor debaixo do para-choque traseiro e o pacote de segurança Safety Sense. O kit conta com sistema pré-colisão frontal, alerta de mudança de faixa com condução assistida, faróis altos automáticos e controle de cruzeiro adaptativo.