O Novo Corolla Toyota Gazoo Racing (GR-S), a versão esportiva do sedã mais vendido no mundo, já está à venda nas concessionárias da marca em todo o país com preço sugerido de R$ 151.990,00. Projetado pelas engenharias da Toyota do Brasil e da Argentina, o modelo é o primeiro veículo com a grife Toyota Gazoo Racing produzido em solo brasileiro.

O sedã leva em consideração o lema “pushing the limits for better” (tradução livre “indo ao limite em busca do melhor”), que tem como objetivo desenvolver carros cada vez melhores e de alta performance, inspirado nas lições que vêm das pistas.

Novidades

O novo Corolla traz faróis de LED com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL) e faróis de neblina dianteiros de LED. Na traseira, conta com spoiler exclusivo da versão, lanternas de LED e emblemas que identificam a versão proveniente da divisão esportiva da marca.

Além disso, o veículo é equipado com saias laterais, rodas de liga leve 17” exclusivas e emblemas Gazoo Racing. Os retrovisores externos e o teto foram pintados na cor preta metálica, e os para-choques dianteiro e traseiro contam com design diferenciado.

Já no interior, o sedã conta com acabamento interno todo preto com partes revestidas de couro e ultrassuede, com costuras em vermelho, bancos com logo Toyota Gazoo Racing no encosto de cabeça, painel de instrumentos analógico com dois indicadores e tela de TFT de 4,2” digital, colorida e personalizada, tapetes com emblema Gazoo Racing, acabamento em couro na cor preta e costuras vermelhas.

Para garantir uma condução mais esportiva, melhor desempenho em relação à rolagem do veículo e maior estabilidade, a Gazoo Racing deu especial atenção à suspensão do modelo. Foram instalados defletores aerodinâmicos no assoalho, braço estrutural ligado ao chassi, novos amortecedores e molas, que buscam proporcionar ao condutor mais rigidez ao conjunto sem sacrificar o conforto. Além disso, a suspensão dianteira segue independente, McPherson e na traseira, multilink, ambas com barras estabilizadoras.

Motor

O Corolla Toyota Gazoo Racing é equipado com o motor 2.0L Dynamic Force de ciclo Atkinson flex, quatro cilindros em linha, 16V e comando de válvulas variável inteligente VVT-iE. O propulsor, quando abastecido com etanol, rende 177 cv de potência a 6.600 rpm, e 169 cv a 6.600 giros quando abastecido com gasolina, com torque máximo de 21,4 kgfm a 4.400 rpm, em ambos os casos. O powertrain recebe a transmissão Direct Shift de 10 marchas, que proporciona suavidade do CVT convencional com a sensação de aceleração direta.

O Corolla GR-S, que que recebeu nota máxima nos testes realizados pelo Latin NCAP, é equipado com o pacote Toyota Safety Sense com os seguintes itens : sistema de pré-colisão frontal, sistema de alerta de mudança de faixa com condução assistida, controle cruzeiro adaptativo e faróis altos automáticos.

O modelo está disponível em três cores: o novo Branco Lunar (perolizado) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico), Vermelho Granada (metálico) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico) e todo Preto Eclipse (metálico).