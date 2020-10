Há cinco anos na liderança do segmento de SUVs no Brasil, a marca Jeep (FCA) não se acomoda e confirma para o segundo semestre de 2021 o lançamento de um SUV de sete lugares equipado exclusivamente com motores turbo, que será o maior, mais premium e sofisticado Jeep produzido no país. O novo SUV, que será fabricado no Polo Automotivo Jeep, em Goiana (Pernambuco), está sendo desenvolvido totalmente no Brasil (é o único Sport Utility Vehicle do segmento D, ou seja SUVs grandes, projetado no País), mas tem conceito global e será exportado também para outros países latino-americanos.

“O nosso SUV de sete lugares chegará com espaço interno para toda a família para completar a gama Jeep por aqui, que já conta com os nacionais Renegade e Compass (também produzidos em Goiana, bem como a picape Toro) e os importados Wrangler e Grand Cherokee. Não temos dúvida de que será mais um sucesso da marca. Vamos estender a nossa liderança para a categoria D dos SUVs e esse lançamento é um dos passos para a renovação da nossa gama aqui no Brasil”, afirmou Alexandre Aquino, gerente-sênior do Brand Jeep para a América Latina, nesta quarta-feira (7) durante live de apresentação do reality show Jeep Challenge Brasil.

Para 2021, além das mudanças visuais, técnicas e tecnológicas do Compass 2022 e da produção dos motores turbo flex em Minas Gerais, a Jeep anunciou também o início da eletrificação de sua gama brasileira com a importação de algum modelo híbrido plug-in da linha 4xe. A fabricante não antecipa se o Compass 4xe ou o Renegade 4xe será o escolhido para inaugurar a tecnologia por aqui, mas a perspectiva é que as duas variantes integrem a linha em um futuro próximo. A picape Gladiator continua nos planos da empresa para o Brasil, mas sem previsão de lançamento. Outra novidade é a comemoração dos 80 anos da Jeep em 2021.

Vendas

Com o emplacamento de 11.741 unidades dos modelos Compass e Renegade em setembro, a Jeep confirmou a liderança no segmento de SUVs, o mais dinâmico do mercado brasileiro, e a posição de oitava marca mais vendida no país. Este resultado eleva o volume de vendas acumuladas no ano para 70,3 mil unidades, com uma participação de mercado de 5,4%, a maior na história da marca no Brasil.

As vendas da Jeep crescem mais rapidamente do que o mercado, demonstrando a tendência de rápida recuperação da marca depois da forte retração do setor decorrente da pandemia do coronavírus. A participação dos modelos no mercado se ampliou e, no acumulado de janeiro a setembro, o Jeep Renegade emplacou 36,3 mil unidades (2,8% de participação nas vendas totais da indústria automotiva) e o Jeep Compass vendeu 33,7 mil unidades, com 2,6% de participação na indústria.

Momento histórico

O anúncio da novidade foi realizado num momento histórico para FCA na América Latina. No mês de setembro, além da Jeep, a empresa e as outras marcas tiveram forte desempenho e alcançaram importantes resultados que as colocam no topo do pódio em diversos critérios: a liderança de mercado no Brasil pela marca Fiat com 19,7% de participação, com 39.074 veículos Fiat emplacados; o carro mais vendido do Brasil (a picape Strada, com 11.873 unidades) , carro mais vendido da Argentina (o sedã compacto Cronos), participação de mercado acumulada recorde da marca Jeep e liderança de mercado na América Latina (exceto México), com 19,1% de participação nas vendas da região no mês.

“Chegamos ao final do terceiro trimestre de um ano único, que certamente ninguém vai esquecer. Estes últimos três meses foram tão intensos, que pareceram um ano inteiro”, avaliou o presidente da Fiat Chrysler para a América Latina (FCA), Antonio Filosa. “Nosso desempenho é resultado de uma estratégia comercial adequada, da capacidade de resposta de nossas pessoas e de um bom planejamento de produção, que permitiu à empresa reagir muito rapidamente à demanda”, acrescentou.

No mês, a FCA emplacou 50,9 mil automóveis e comerciais leves, com uma participação de mercado de 25,6%. Entre os dez modelos mais vendidos no Brasil, quatro são produzidos pela FCA: os Fiat Strada e Argo e os Jeep Compass e Renegade.

Jeep Trilhas

Para reforçar o senso de comunidade e incentivar o público a explorar a natureza, a Jeep lançou o aplicativo Jeep Trilhas. Gratuito, está disponível para os sistemas Android e iOS, apresenta roteiros pelo Brasil, oferece descontos e traz uma proposta de gamificação, que premia os usuários que completam as trilhas sugeridas com badges.

Desenvolvido pela DTI e Score Group com participação da D-Code, SunsetDDB, MuchMore e Fbiz, o aplicativo é aberto para todo o público. Não é necessário que o participante tenha um Jeep para utilizar a nova plataforma.

O novo app Jeep Trilhas se incorpora ao ecossistema do Jeep Nation, clube de relacionamento e benefícios da marca, ampliando ainda mais as vantagens dos usuários. Os participantes podem receber descontos de até 20% em estabelecimentos no caminho das trilhas do aplicativo. São 19 opções de restaurante e 25 hotéis ou pousadas. Também é possível encontrar dicas de atrações turísticas no app.