O novo SUV da Fiat, que é baseado no Argo, teve suas primeiras imagens oficiais reveladas nesta terça-feira (4). Ele será o prêmio do ganhador do BBB21, cujo anúncio será feito na noite desta terça-feira (4). Conhecido até agora como Progetto 363, terá seu nome escolhido pelo público entre três opções: Tuo, Domo e Pulse. Mercado prevê que os preços devem ficar abaixo de R$ 80 mil (versão mais barata) e a mais cara deve ficar próxima de R$ 110 mil.

Construído sobre a plataforma MPA, ele será equipado com o motor 1.0 turbo de três cilindros que será produzido em Betim (MG) e deve ter câmbio automático de seis velocidades com conversor de torque e 1.3 aspirado que deverá ter transmissão CVT.

O Novo SUV da Fiat será equipado com central multimídia Uconnect atualizada, de 8,4” e 10,1”, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e compatibilidade com o sistema Connect Me, plataforma acaba de ser lançada na Nova Toro. Também contará com um sistema de conexão 4G Wi-Fi em parceria com a Tim. Deverá receber o carregador wireless para smartphones, painel de instrumentos digital e sistemas de condução semi-autônoma (embora como opcional).

O SUV terá a dimensão de 4,10 metros de comprimento, 1,54 m de altura e 1,76 m de largura. No entanto, os únicos detalhes revelados pela fabricante é que “aumenta os níveis de performance, robustez e conforto” e que vai “elevar ainda mais os resultados de segurança dos novos produtos e está pronta para receber componentes mecânicos exclusivos”.

“O SUV da Fiat foi desenvolvido sobre quatro pilares, design, segurança + robustez, performance e conectividade, inspirado no desejo das pessoas e criado para atender todas as demandas dos consumidores de maneira inovadora e eficiente”, comentou Herlander Zola, diretor do Brand Fiat na América do Sul e Operações Comerciais Brasil.