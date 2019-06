Importada do Japão, a quinta geração do Subaru Forester chega às concessionárias até final do mês com nova plataforma e tecnologias semiautônomas de assistência ao condutor, o EyeSight. Os preços partem de R$ 159.950, mas sobem para R$ 169.990 com o novo sistema.

No visual, para-choque e a grade hexagonal ativa são novos. Os faróis agora são de LED e incorporam luzes diurnas. Atrás, destaque para as lanternas com formato em “C” e assinatura de LED. No perfil, os para-lamas são salientes e abrigam as rodas de 18 polegadas com dez raios.

O modelo cresceu 3 cm no comprimento (4,62 m) e no entre eixos (2,67 m). A largura aumentou 2 cm (1,81 m), e a altura diminuiu 5 mm (1,73 m). Tudo isso resultou em mais espaço para pessoas e para bagagens, já que o porta-malas foi para 520 litros (15 a mais que o modelo de quarta geração).

O motor é o 2.0 Boxer a gasolina com injeção direta e aspiração natural com 156 cv e 20 kgfm. A marca deixa de oferecer a versão XT com motor 2.0 turbo de 240 cv e 35,7 kgfm de torque. A transmissão é CVT com simulação de sete marchas – e dois modos de condução: um para mais eficiência ou para um toque mais esportivo. A tração é 4x4 com ajustes para o tipo de solo (arenoso, cascalho, lamaçal e outros).

Interior

O Forester traz central multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas, som Harman Kardon, duas entradas USB para os ocupantes traseiros, freio de estacionamento eletrônico, ar digital de duas zonas e ainda os assistentes de partida em aclives e declives.

O acabamento é sofisticado. O painel é revestido com materiais macios e os bancos e as laterais das portas em couro. A parte traseira dos bancos dianteiros têm divisões individuais para colocação de jornais, tablets e celulares. A tampa traseira dispõe de abertura automática, com comando no painel.

EyeSight

O sistema de segurança EyeSight da Subaru inclui duas câmeras estéreo para capturar imagens tridimensionais e auxiliar quem dirige – podendo até, em casos extremos, frear o veículo totalmente de forma automática.

São seis funções, algumas delas conhecidas como controle de cruzeiro adaptativo, alertas de mudança involuntária de faixa de rodagem – sem esterçamento do volante, só avisos sonoros e luminosos –, de ponto cego por meio de luzes nos retrovisores externos, além de alerta de desvios não-intencionais do veículo causado pela fadiga do condutor ou qualquer outra motivo que coloque o carro em zigue-zague.

Outras atuam mais incisivamente, como o Sistema de Frenagem Pré-Colisão. Quando o EyeSight detecta a presença de risco da ocorrência de colisão, avisa, por um sinal luminoso e sonoro, sobre o perigo. Caso o condutor não realize alguma ação de desvio, o sistema de frenagem atua para reduzir a velocidade ou até parar automaticamente o veículo – em qualquer velocidade.

Há também o gerenciamento de aceleração, que, se o motorista selecionar de maneira equivocada a marcha à frente em vez da ré – ou vice-versa, por exemplo – o sistema avisa e, simultaneamente, restringe a saída do veículo se houver algum obstáculo no caminho.

O último é a Frenagem Automática Traseira, onde quatro sensores no para-choque traseiro detectam objetos atrás do veículo, podendo alertar o condutor e aplicar automaticamente os freios para evitar uma colisão ou reduzir possíveis danos.