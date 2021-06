O novo Renault Captur 2022 já começou a ser produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná. O modelo, que será lançado no Brasil no início do segundo semestre, será equipado com o novo motor turbo TCe 1.3 flex que foi desenvolvido pela aliança Renault-Nissan-Mitsubishi em parceria com a Mercedes-Benz. Alguns modelos da marca alemã –GLA e GLB - já usam o mesmo propulsor. O câmbio será automático do tipo CVT que simula oito marchas. Ele substituirá o 2.0 aspirado e terá a companhia do 1.6 flex SCe na linha.

O novo Renault Captur 2022 também trará visual atualizado e o interior terá novo painel, materiais de melhor qualidade no acabamento e dispositivos de conectividade, segurança e conforto. Com relação ao design, as novidades devem ser faróis com novo formato e iluminação em LED. A grade dianteira deve ganhar novo acabamento cromado e as rodas de 17 polegadas terão novo desenho. A traseira também receberá mudanças.