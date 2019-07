A Porsche lança no Brasil a nova versão do Cayenne E-Hybrid, cuja pré-venda terá início na quinta-feira (1º de agosto) com preço de tabela fixado em R$ 435 mil. A versão híbrida plug-in E-Hybrid está posicionada entre a configuração de entrada (R$ 423 mil) e a intermediária S (R$ 508 mil). A marca anunciou também que prepara o primeiro veículo 100% elétrico, o Taycan, que será lançado em breve no mercado brasileiro.

O Cyaene E-Hybrid é equipado com o motor V6 de três litros (250 kW / 340 cv), que foi combinado com um motor elétrico (100 kW / 136 cv) para gerar 340 kW (462 cv) de potência. O torque máximo, de 700 Nm, é disponibilizado logo acima da rotação de marcha lenta. Na comparação com o antecessor, o motor a combustão ganhou 7 cv, enquanto o elétrico tem desempenho 43% maior.

A energia do motor elétrico vem da bateria de 14,1 kWh alojada sob o assoalho do porta-malas. Para recarregá-la, são necessárias cerca de 8 horas em uma tomada convencional de 230 volts e 10 amperes. Utilizando o carregador rápido opcional, o processo dura até 3 horas.

A propulsão híbrida plug-in do Cayenne permite a aceleração de 0 a 100 km/h em 5,0 segundos e uma velocidade máxima de 253 km/h. O novo Cayenne E-Hybrid pode percorrer uma distância de 44 quilômetros e alcançar velocidade de 135 km/h usando apenas o propulsor elétrico.

A transmissão ganhou o novo câmbio Tiptronic S recentemente desenvolvido para toda a linha Cayenne, com oito velocidades. De acordo com a Porsche, outra modificação está na embreagem de separação dos propulsores, que agora é do tipo eletromecânica, garantindo tempos de reação ainda mais rápidos

Aproveitando o lançamento do híbrido, a Porsche realizou mudanças na lista de equipamentos do modelo. Entre os itens de série e opcionais estão disponíveis o head-up display, controlador automático de velocidade adaptativo, sistema de gerenciamento de tração, sistema de bancos com massagem, para-brisa aquecido, aquecimento independente por controle remoto, engate para reboque, sistema elétrico de estabilização de rolagem e rodas de 22 polegadas.

A Porsche oferece 23 estações próprias de recarga em cinco Estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. Isto, além de postos públicos.