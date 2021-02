O Novo Peugeot 208 chegou em setembro do ano passado e já faz história ao cumprir sua parte na estratégia da marca francesa de tentar voltar ao top 10 do mercado nacional. Produzido na Argentina, o hatch superou, desde que foi lançado, os emplacamentos de todos os outros modelos da Peugeot comercializados no Brasil.

Primeiro carro da marca no país com a nova plataforma da PSA, a CMP, o Novo Peugeot 208 é oferecido nas versões Like, Like Pack , Active, Allure e Griffe (veja abaixo os preços para todos os bolsos e gostos). Em todas elas, destacam-se o design, tecnologia embarcada e o elevado padrão de qualidade de materiais e montagem. Também realça a oferta de itens de segurança e conforto disponíveis somente em veículos de categorias superiores.

A dianteira tem a frente alta com grade e vincos em forma de "V", a nova assinatura visual da Peugeot, com destaque para o olhar felino expresso pelos faróis e o “dente de sabre” formado pela iluminação diurna full-led. Na traseira, um acabamento em black piano se estende por toda a largura da tampa do porta-malas, que une as lanternas com elementos luminosos que se parecem com três “garras”.

O Novo Peugeot 208, que inaugurou a nova identidade da marca no Brasil, é maior, mais largo e mais baixo que o antecessor, apresentando as seguintes dimensões: 4.055 mm de comprimento, 1.738 mm de largura, 1.453 mm de altura e entre-eixos de 2.538 mm. Seus concorrentes diretos são o Volkswagen Polo, Toyota Yaris e o Honda Fit.

Por que a segunda geração do 208 representa uma guinada para a Peugeot no Brasil ? Porque tem um belo design, daqueles de fazer virar o pescoço, é bem equipado, robusto e oferece excelente acabamento e muita tecnologia embarcada, a tal ponto de ser comparado aos melhores hatches médios europeus e reconhecido como carro premium, superior aos rivais em vários aspectos.

Mas isso tem um preço. A versão topo de linha Griffe, que foi testada pelo Sobre Rodas, é vendida por R$ 98.880, o que pode ser considerado valor alto para um hatch. Mas vale pelo que entrega, mesmo com as críticas à Peugeot por não ter equipado o hatch com o motor 1.2 turbo, que lhe deixaria mais competitivo. O Novo 208 tem debaixo do capô o motor 1.6 16V flex que entrega potência máxima de 118 / 115 cv às 5.750 rpm e atinge um torque e 15,5 / 15,4 kgfm às 4.000 rpm, com etanol e gasolina, respectivamente. A autonomia com etanol é de 7,5 km/l na cidade e 9,0 na estrada; com gasolina é de 10,9 km/l na cidade e 13,1 na estrada.

O propulsor é acoplado a um câmbio manual de 5 marchas ou a um automático de 6 velocidades. A suspensão é independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. O conjunto é bom, mas poderia ser melhor com o motor 1.2 turbo.

Tecnologia e segurança

A versão topo de linha Griffe traz faróis full LED, painel de instrumentos digital configurável com projeção em três dimensões (i-Cockpit), teto solar panorâmico (manual), sistema de carregamento de celular por indução, multimídia com tela de 7 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay, revestimento dos bancos de Alcantara, ar-condicionado digital, porta-malas de 264 litros e o tanque de combustível, 47 litros..

Nos itens de segurança, é equipada com seis airbags, alerta de saída de faixa com correção ativa, leitor automático de placas de velocidade, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, detector de fadiga, câmera 180 graus e farol alto automático. Alguns também estão presentes já nas versões Allure e na Active Pack.

A versão conta, ainda, com controlador automático de velocidade; direção com assistência elétrica; duas entradas USB (uma no painel e outra no multimídia); painel soft carbon; maçanetas internas cromadas; rodas diamantadas aro 16 polegadas; aerofólio e retrovisores pintados em preto brilhante e grade dianteira com detalhes cromados.

É uma boa compra?

Design irresistível, muita tecnologia, fino acabamento e segurança. Tudo isso eleva o Novo Peugeot 208 para outro patamar dentro do segmento dos compactos, sejam eles hatches, sedãs ou SUVs. O hatch oferece ótima dirigibilidade, excelente ergonomia para todos os comandos, rodar macio e silêncio a bordo.

O sistema de suspensão filtra com eficiência as irregularidades do piso. O volante está maior e tem boa pegada, enquanto o desenho do painel e o acabamento colocam o novo Peugeot num patamar acima do segmento.

Mesmo equipado com o motor 1.6 flex, o compacto atende às necessidades da maioria dos motoristas urbanos e também os com pisadas mais leves no acelerador quando trafegam em rodovias.

No final das contas, é uma boa compra para quem leva em consideração todo refinamento, beleza e tecnologia do Novo Peugeot 208. Mas caso queira isso tudo e mais potência no motor, terá de repensar a decisão.

Preços e versões

Like (câmbio manual) - R$ 67.990,00

Like Pack (câmbio manual) - R$ 73.990,00

Active (automático) - R$ 80.990,00

Active Pack (automático) - R$ 87.090,00

Allure (automático) - R$ 91.990,00

Griffe (automático) - R$ 96.990,00 (com a pintura Branco Liso)

Griffe (automático) -R$ 98.880 (com a pintura Azul, Preto, Prata e Branco Perolizado