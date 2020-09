O Novo Peugeot 208 já está à venda nas concessionárias em quatro versões com preços a partir de R$ 74.990 até R$ 94.990. Produzida na Argentina, a segunda geração traz design moderno que inaugura a nova identidade mundial da marca no Brasil, o painel i-Cockpit 3D e tecnologias de segurança. É o primeiro hatch compacto do Brasil a disponibilizar ao consumidor o motor flex ou o elétrico que equipa o Peugeot 208 e-GT, importado da França que já pode ser encomendado, mas começará a ser entregue somente no início de 2021. O preço não foi revelado.

Para facilitar a aquisição do novo 208, a Peugeot lançou o programa de compras Just Drive. Por ele, com R$ 35.000 de entrada e 30 parcelas de R$ 1.090, é possível adquirir o novo 208 e, ao final das parcelas, trocar por um novo recebendo 100% do valor da Tabela Fipe pelo usado. Normalmente, as marcas pagam no máximo 85%. O valor das parcelas aumenta R$ 200 em cada versão. O Novo 208 terá três anos de garantia sem limite de quilometragem.

O modelo é equipado com o motor 1.6 flex, que entrega 118 cavalos com etanol, e 115 cavalos na gasolina, com 16,1 kgfm de torque, em ambos os combustíveis, acoplado ao câmbio automático de seis marchas. A expectativa era que o modelo chegasse equipado com o motor 1.2 Turbo, o que não aconteceu e frustrou as expectativas. Já a versão elétrica e-GT tem motor com potência de 130 cv (100 kW) e 26,5 kgfm de torque, faz de 0 a 100km/h em apenas 8,3 segundos. Sua autonomia é de 340 km pelo método europeu e a velocidade máxima é de 150 km.

Plataforma

Primeiro modelo da PSA na América Latina a usar a plataforma CMP, o Novo Peugeot 208 está 23 quilos mais leve, é mais longo, mais largo e mais baixo que o antecessor, apresentando as seguintes dimensões: 4.055 mm de comprimento, 1.738 mm de largura, 1.453 mm de altura e entre-eixos de 2.538 mm, enquanto o porta-malas pode abrigar 265 litros de bagagem.

O uso da plataforma CMP possibilitou oferecer o que há de mais avançado em termos de tecnologia automotiva, que se reflete em benefícios como robustez, confiabilidade, melhor conforto acústico e térmico, nível de vibração reduzido e melhores índices de consumo (em função de menores peso e resistência aerodinâmica).

É ela também a responsável pela introdução de inovações tecnológicas de assistência à direção, segurança e comodidade do Peugeot Driver Assist, que reúne os seguintes sistemas: alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, assistente de farol alto, alerta e correção de mudança de faixa, alerta de ultrapassagem de linha, reconhecimento de placas de velocidade e sensor de estacionamento traseiro..

Design

O Novo Peugeot tem capô mais alongado e o parabrisa recuado.Todas as versões trazem o “dente de sabre”, alusão felina à assinatura luminosa em LED que corta o para-choque e deixa o visual do modelo mais agressivo. Outros destaques são a ampla grade cromada, a faixa traseira em preto brilhante, os vincos que esculpem os “músculos” do hatchback e o conjunto óptico com detalhes que remetem à marca da garra de um leão. As rodas são de 16 polegadas.

No interior, chamam a atenção pequeno volante de base achatada, o quadro de instrumentos elevado e a tela do sistema multimídia. O painel i-Cockpit 3D está disponível a partir da versão intermediária Allure, que traz quadro de instrumentos digital com dois modos de visualização e efeito tridimensional.

O hatch contará com cinco opções de cores: Azul Quasar (metálica), Branco Banquise (sólida), Cinza Aluminium (metálica), Preto Perla Nera (metálica) e Branco Nacré.

Preços e versões

Active 1.6 AT – R$ 74.990

Traz grade com detalhe cromado, ar-condicionado analógico, direção elétrica, vidros e travas elétricas, retrovisores elétricos, rodas de liga leve de 16 polegadas, controle de tração e estabilidade, LED diurno, airbags frontais e laterais, piloto automático com limitador de velocidade, central multimídia Peugeot Connect Radio com tela de 7” e Android Auto/Apple CarPlay, volante multifuncional, entre outros itens.

Active Pack 1.6 AT – R$ 82.490

Acrescenta ar-condicionado digital automático, teto panorâmico e câmera de ré

Allure 1.6 AT – R$ 89.490

Acrescenta painel i-Cockpit 3D, bancos revestidos em Alcantara, volante em couro, seis airbags, rodas de 16 polegadas diamantadas, apoio de braço para o motorista, carregamento de celular por indução, chave presencial com partida por botão, painel com acabamento soft touch, airbags de cortina e escapamento.

Griffe 1.6 AT – R$ 94.990

Principais itens de série: versão Allure + sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, aerofólio e retrovisores na cor preto brilhante, faróis full-LED, câmera de ré com visão 180º (Visiopark), alerta de saída involuntária da faixa de rodagem com correção ativa, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência inclusive para pedestres, detector de fadiga, farol alto automático, reconhecimento de placas de velocidade e sensor de estacionamento.