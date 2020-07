O Novo Peugeot 208, agora importado da Argentina, chega em setembro às concessionárias da marca no Brasil, onde inaugura sua próxima geração de produtos e estreia soluções tecnológicas inéditas. Entre as inovações, está o i-Cockpit 3D, com destaque para as telas do painel equipadas com exclusiva tecnologia holográfica, em três dimensões, para que algumas informações sobre a condução do veículo sejam projetadas em destaque à frente do visor principal. O painel ainda conta com cinco modos de visualização, dos quais dois deles personalizáveis de acordo com a preferência do condutor.

De acordo com a Peugeot, sempre partindo do conforto e da ergonomia como premissa, o novo i-Cockpit 3D tem quatro principais componentes: volante compacto, para otimizar a manobrabilidade; painel de instrumentos elevado, que contribui para o conforto e a segurança do motorista, pois evita desviar significativamente a visão da estrada; tela touch na ponta dos dedos e na linha de visão do motorista; e uma série de teclas de "alternância" que permitem acesso direto às principais funções do veículo.

O modelo, que vai concorrer com o Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Fiat Argo, entre outros, não deve ter mudanças na motorização. Continua o mesmo propulsor EC5 1.6 16V flex, que rende 115/118 cavalos (gasolina e etanol) , e 16,1 kgfm, com câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades. Mas há possibilidade de ser oferecido na versão elétrica, a e-208, que rende 136 cv e 26,5 kgfm, com autonomia de 340 km e recarga rápida de até 80% da bateria em meia hora.