Iniciado pela Peugeot em 2015, o plano estratégico Virada Brasil é coroado com o lançamento do Novo Peugeot 2008, que chega às concessionárias para completar a renovação do portfólio da marca com aposta nos SUVs, além da expansão da rede de concessionários, melhoria dos serviços e relacionamento com os clientes.

‘Estamos prontos para trocar a imagem antiga que as pessoas tinham sobre a Peugeot por uma totalmente nova”, sintetiza Ana Theresa Borsari, Country Manager da Peugeot Brasil, ao apresentar o Novo 2008, que traz design exclusivo para a região, desenvolvido pelo Latin America Tech Center do Groupe PSA, além de novidades mecânicas.

O modelo parte de R$ 69.990 na versão Allure; R$ 79.990, na Allure Pack; R$ 89.990, na Griffe, e chega a R$ 99.990 na versão Griffe THP turbo 1.6 AT, que só começa a ser vendida no último trimestre do ano. As três primeiras versões são equipadas com motor 1.6 flexível de até 118 cv e 16,1 kgfm. Apenas a topo de linha é equipada com o propulsor turbo 1.6 flexível de até 173 cv e 24,5 kgf. Todas associadas ao câmbio automático de seis marchas.

A marca também estreia sua nova plataforma de e-commerce com a pré-venda de 50 unidades da versão especial SUV Peugeot 2008 Inconcert by JBL, que estará nas lojas em novembro. A versão será equipada com conjunto de dois tweeters de 135 watts, auto-falantes de 180 watts, amplificador e subwoofer de 200 watts.

Design e interior

Seguindo o mesmo visual dos irmãos maiores 3008 e 5008, o SUV compacto da Peugeot passou a exibir nova grade do radiador com o emblema do leão centralizado, acabamento com elementos tridimensionais e moldura em preto brilhante. Essa tonalidade também foi aplicada na capa dos retrovisores e nas barras longitudinais do teto. Outras novidades estão no para-choque redesenhado com maior ângulo de ataque. As molduras para os faróis de neblina são maiores, assim como o capô está mais elevado.

Atrás, a parte central do para-choque substitui o acabamento anterior, na cor prateada, por preto brilhante. As rodas são de 16 polegadas com pneus 205/60. Para as caixas de roda há ainda um aplique plástico, ao estilo dos carros aventureiros.

Por dentro, o destaque está nos novos tecidos dos bancos. A posição de dirigir continua o ponto alto da cabine, com o volante de raio diminuto junto do quadro de instrumentos elevado. A central multimídia tem interface intuitiva e conectividade Android Auto/Apple CarPlay.

A versão Allure Pack adiciona volante de couro, faróis de neblina, câmera de ré e rodas de 16″ diamantadas. A Griffe 1.6 traz seis air bags, teto panorâmico, ar-condicionado digital de duas zonas, sensores de luz e chuva, sensor de ré e bancos parcialmente revestidos de couro. A Griffe THP (Turbo) traz como extras faróis de neblina com função curva, acabamento Black piano e o Grip Control.

Testamos o Novo Peugeot 2008 por 150 quilômetros da capital paulista até a cidade de Tuiuti entre asfalto e estrada de terra. O SUV compacto tem boa dirigibilidade. O desempenho do motor 1.6 aspirado é bom e as trocas do câmbio automático de seis velocidades são rápidas. O espaço interno acomoda bem quatro adultos, enquanto o porta-malas oferece ótimo tamanho para a categoria, com mais de 400 litros de capacidade.

Versões e preços

Allure (R$ 69.990): Central Ar-condicionado manual, multimídia com tela de 7 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay, faróis com leds diurnos, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas, piloto automático, volante multifuncional, 4 airbags, ancoragem de cadeirinhas infantis (Isofix) e rodas de 16 polegadas com calotas.

Allure Pack (R$ 79.990): Além dos itens acima, inclui faróis de neblina, volante revestido de couro, câmera de ré, alarme e rodas de liga leve aro 16.

Griffe (R$ 89.990): Itens anteriores mais ar-condicionado digital de duas zonas, rodas diamantadas, teto de vidro panorâmico, sensor de chuva e faróis automáticos.

Griffe THP (R$ 99.990): Itens anteriores mais seletor de modos de condução (Grip Control) – Padrão, areia, lamba, neve ou ESP off (desligamento do controle eletrônico de estabilidade) e motorização turbo.