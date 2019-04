A Chevrolet apresentou nesta quinta-feira (11) o novo Onix Sedã (nome ainda não confirmado pela fabricante), que vai conviver com o Prisma atual. A nova geração do modelo, que estava camuflado, chega ao mercado no final do ano e vai estrear o novo motor 1.0 turbo de três cilindros, combinado ao câmbio automático de seis marchas.

De acordo com a montadora, o futuro modelo vai conviver com o atual no mercado brasileiro e com o Cobalt, mas será mais refinado e deve se posicionar acima dos dois para concorrer com o Toyota Yaris Sedã, Volkswagen Vírtus e Honda City, numa faixa de preço entre R$ 70 mil e R$ 95 mil.

O Onix Sedã medirá 4,47 metros de comprimento, 1,73 m de largura, 1,47 m de altura e 2,60 m de entre-eixos. De acordo com a marca, terá algumas alterações de acabamento e equipamentos.

A versão para o mercado chinês foi a primeira a ser revelada. Lá o carro será chamado de Onix, que se torna nome global da empresa. Embora tenha sido feito em parceria com a chinesa SAIC, o projeto foi liderado por um brasileiro.

O Onix (sedã e hatch) e o SUV Tracker fazem parte de uma nova família de veículos compactos desenvolvida pela filial chinesa da Chevrolet. Por enquanto, não foram reveladas imagens do hatch. Já o Tracker roda em testes no Brasil.

A nova família global de veículos da General Motors terá características exclusivas para cada mercado. Os produtos serão destinados a 40 mercados, incluindo países da América do Sul.Haverá modelos específicos para atender as preferências dos consumidores de cada região.

Inovação e tecnologia

“Os novos produtos vão surpreender com o máximo em inovação e tecnologias inéditas. O consumidor elegeu a Chevrolet como a marca preferida e continua a dar aos atuais modelos do Onix e do Prisma a liderança absoluta nas vendas. Além disso, o mercado passa por um momento de transformação, o que abre espaço para acrescentarmos novos produtos dentro do mesmo segmento”, destaca Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

A Chevrolet lidera as vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil há três anos consecutivos, com quase um quinto dos emplacamentos. Ao longo de 2019, a empresa irá promover 11 lançamentos. O primeiro deles foi o Novo Camaro, que chegou às lojas em fevereiro. Outras novidades aguardam sua vez, como o novo Cruze e o novo Cruze Sport6.