Com média de até 17,7 km/l na estrada e abastecido com gasolina, o Chevrolet Onix, é o carro mais econômico do país, de acordo com o Inmetro, que divulgou o consumo de combustível dos automóveis modelos 2020 inscritos no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Foram analisados veículos exclusivamente a combustão. O número é referente ao Onix Plus Flex 1.0 aspirado com câmbio manual. Segundo o Inmetro, o sedã obteve médias de 14,3 km/l e 17,7 km/l com gasolina (ciclo urbano e rodoviário, respectivamente) e 10,1km/l e 12,5 km/l com etanol.

Também a versão hatch do Novo Onix 1.0 Flex aspirado é destaque no ranking com qualquer tipo de combustível. Com etanol, o hatch fez 9,9 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada. Com gasolina, o modelo registrou 13,9 em circuito urbano e 16,7 km/l em rodovia.

Considerando os modelos equipados com motor turbo, Onix Plus também lidera o ranking do Inmetro com a melhor média: 17 km/l de gasolina na estrada, seguido de perto do Novo Onix hatch, com média de 16 km/l. Contribui para isso os pneus de baixa resistência a rolagem, a direção com assistência elétrica e o perfeito casamento do motor 1.0 turbo com a transmissão de seis marchas que equipa ambos.

Novo Tracker

Lançado após o fechamento da primeira edição do relatório do Inmetro, o Novo Tracker aguarda uma próxima atualização da lista para se estabelecer como o SUV Flex mais econômico do Brasil, considerando os rivais diretos. Os números oficiais de eficiência energética do novo SUV da Chevrolet, no entanto, já constam nas etiquetas do Inmetro que são coladas no para-brisa dos modelos expostos nas concessionárias para melhor visualização dos consumidores.

No caso do Novo Tracker, todas as versões são equipadas com uma nova família de motores turbo Flex: 1.0T ou 1.2T, que alcançam médias rodoviárias de até 14,8 km/l e 13,5 km/l, respectivamente, dependendo da configuração.

O Novo Tracker está até 144 kg mais leve, contribuindo para uma economia de combustível que chega a 17% em relação ao modelo anterior. Os valores divulgados pelo Inmetro são obtidos a partir de medições de consumo efetuadas em laboratório e servem como referência para que o consumidor possa comparar a eficiência energética dos veículos em uma mesma condição.

Contudo, explica a Chevrolet, no uso cotidiano do veículo, diversos fatores influenciam o consumo percebido pelo motorista, podendo apresentar variações, para mais ou para menos. Interferem a maneira de dirigir, as condições climáticas, os padrões de tráfego, as cargas impostas e o estado de manutenção do veículo, por exemplo.