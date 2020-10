A Nissan lançou nesta quarta-feira (28) a nova geração do Versa, que chega em novembro às concessionárias com a proposta de ser a nova referência no segmento de sedãs e desafiar todos os conceitos, mas com diferencial importante: tudo ao gosto dos brasileiros. Cheio de estilo, com muita tecnologia, design atraente, confortável e bem equipado, o Novo Versa 2021 será oferecido em quatro versões, com dois tipos de câmbio, oito opões de cores e com equipamentos de segurança e tecnologias só presentes em veículos de segmentos superiores e até mesmo no 100% elétrico Nissan LEAF.

A versão de entrada Sense 1.6 16V manual de 5 marchas será vendida por R$ 72.990 e a Sense 1.6 16V com câmbio CVT, por R$ 77.990. A versão Advance 1.6 16V custará R$ 83.490 e a topo de linha Exclusive 1.6 16V tem preço de R$ 92.990. A Nissan iniciou nesta quarta-feira (28) a pré-venda com a versão topo de linha Exclusive, com oferta de pacote especial, financiamento on-line facilitado com a primeira prestação a ser paga em 120 dias e com o Sem Parar gratuitamente para cidade durante 15 meses. Inicialmente serão trazidas 7 mil unidades do México para atender o mercado.

O Novo Versa é equipado com a nova geração do câmbio CVT, com seis velocidades, a mesma utilizada no Nissan Kicks, com a função Sport. O câmbio Xtronic CVT trabalha em conjunto com o motor 1.6 16V, que gera 114 cv de potência e torque de 15,5 kgfm.

Design

Importado do México e um dos três carros mais vendidos da marca na América Latina, o Novo Nissan Versa também se destaca pelo design atraente, com dimensões mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, mas preservando o interior espaçoso. Destaque para a grade V-motion, os faróis e as lanternas traseiras de LED em formato de bumerangue, coluna C ascendente e teto flutuante com antena tipo barbatana de tubarão. As linhas da traseira realçam a fluidez do cupê.

O estilo é complementado com espelhos retrovisores externos na cor da carroceria (com regulagem elétrica e aquecimento) e luzes de mudança de direção integradas, além do novo desenho dos para-choques traseiro com sensores de estacionamento e rodas com aro de 15 e 17 polegadas.

Por dentro, o painel de instrumentos tem estilo “Asa Deslizante. A versão topo de linha Exclusive conta ainda com acabamento em duas cores para o interior: painel e detalhes dos bancos em cinza com o restante em preto ou totalmente preto no painel e detalhes dos bancos com cinza no restante. Com aumento na largura em 5 cm, em relação a geração anterior, o modelo tem agora ainda mais espaço para os ombros dos passageiros do banco traseiro.

O habitáculo conta com mais de 20 compartimentos capazes de acomodar diferentes objetos e três entradas USB, sendo duas no console central para atender aos passageiros do banco traseiro. O porta-malas acomoda até 482 litros de carga, 22 litros a mais do que o do seu antecessor.

Multimídia

O Novo Nissan Versa traz o novo sistema multimídia Nissan Connect. Com tela de sete polegadas, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay, assistência de voz para ler mensagens e atualizações de software e do aplicativo do GPS via Wi-Fi. Com ele, é possível a conexão simultânea de dois equipamentos via Bluetooth .

Com o novo sistema multimídia, o modelo ganha a navegação “porta-a-porta”. Com ela, antes de se dirigir aonde o veículo está estacionado, basta colocar o destino no aplicativo “Door-To-Door Navigation”, que está disponível sem custo na Play Store e na iTunes e deve estar instalado no smartphone do condutor.

O painel de instrumentos em TFT (Thin Film Transitor), também utilizado na linha do crossover Nissan Kicks, é oferecido nas versões Advance e Exclusive. Com mostradores configuráveis, o painel digital de instrumentos oferece 12 funcionalidades que auxiliam o motorista com informações sobre os equipamentos e sua segurança. O display colorido coloca nas mãos do motorista o comando de tudo.

Segurança

O Novo Versa traz conjunto de tecnologias avançadas de segurança, denominado Nissan Intelligent Mobility, que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco. Esse “escudo inteligente de segurança” integra sistemas como o alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem ; o alerta de tráfego cruzado traseiro; a visão 360° inteligente com quatro câmeras localizadas na frente, traseira e laterais e com detector de movimento; o monitoramento de ponto cego e o alerta de objetos no banco traseiro, que ajuda o motorista a não esquecer nada dentro do carro.

Conta ainda com seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força, sistema inteligente de auxílio de partida em rampa, Isofix de cadeiras infantis (todos equipamentos de série desde a versão de entrada, a Sense com câmbio manual).

Conforto

A Nissan rodou mais de 1 milhão de quilômetros (equivalente a 2.300 viagens entre o Rio de Janeiro e São Paulo) com o Novo Versa para fazer os acertos visando agradar aos consumidores da região. Para o Brasil, a engenharia da Nissan fez mais ajustes com as informações que tem dos gostos dos brasileiros.

Destaque para a carroceria mais rígida e reforçada, se comparada a do Versa anterior, especialmente nas colunas B, teto e na área onde as portas dianteiras são fixadas, abaixo das colunas A. E também com a aplicação de materiais estampados que reduziram a massa da estrutura do corpo do carro.

Para reduzir o nível de ruídos na cabine, a Nissan instalou mantas isolantes espessas no capô, colunas A e painel. Em relação ao antecessor, os vidros das portas dianteiras ficaram mais grossos, assim como as borrachas de vedação das portas e os carpetes. Outro ponto importante foi o afastamento dos retrovisores em relação à carroceria: a distância passou de 20 mm da geração anterior para 40 mm, para redução do ruído do vento.

A suspensão traseira foi reforçada em sua estrutura e os batentes de borracha foram trocados por poliuretano com o objetivo de melhorar a resistência às cargas maiores.

As oito opções de cores oferecidas são a Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium, Vermelho Malbec, Vermelho Scarlet (somente para a versão Exclusive), Branco Diamond, Branco Aspen e Azul Cobalto.

Vale a pena comprar?

Testamos a versão topo de linha Exclusive do Novo Nissan Versa por dois dias em trechos urbano e de rodovia, nos quais o modelo entregou ótimo balanço entre conforto e dirigibilidade, além de atrair a atenção pelo belo design. A direção mais leve oferece segurança em mudanças rápidas.

O interior é muito espaçoso e confortável, além do amplo porta-malas. Foram incorporados equipamentos que oferecem mais segurança, conforto e tecnologia

O novo câmbio CVT ajuda a reduzir o consumo trabalhando em baixas rotações, além de gerar menores níveis de ruídos e garantir uma boa dirigibilidade ao carro.

“É hora de renovar seus conceitos”. Vale a pena conferir a mensagem da Nissan. O Novo Versa é uma ótima opção de compra.