O Novo Nissan Kicks 2022, que será lançado em março no Brasil, Chile e Peru, e em abril na Argentina, será baseado no modelo comercializado nos Estados Unidos. O Novo Nissan Kicks já está sendo produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. São mais de 2 mil colaboradores que trabalham com o suporte de 92 robôs e 159 AGVs (Automatic Guided Vehicles), pequenos robôs autoguiados que conduzem carrinhos de peças e plataformas.

O teaser do Kicks 2022 apresentado à imprensa no dia 9 de fevereiro revelou pouco do novo SUV, mostrando apenas os novos faróis full LED em um modelo na cor azul, tom oficial de lançamento na América Latina. A grade do modelo será maior que no modelo atual e passará a ser conectada com os novos faróis, mais afilados.

Já a traseira, inspirada no Kicks vendido nos Estados Unidos, trará lanternas interligadas por uma barra refletiva e com lente escurecida. O SUV trará ainda para-choque redesenhado, com a parte inferior pintada na cor da carroceria (em substituição ao tom prateado no atual). No interior, a novidade será apenas atualização da central multimídia e a nova padronagem dos revestimentos.

Não há mudança na parte mecânica. O Kicks será equipado com o atual motor 1.6 flex de 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque (com etanol ou gasolina) e opções de câmbio manual de cinco marchas ou CVT. Está prevista para 2022 a versão híbrida e-Power.