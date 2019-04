A Mitsubishi acaba de lançar oficialmente o novo SUV Pajero Sport HPE 2020. O carro começa a ser vendido a partir desta semana nas concessionárias da marca em todoo país, em versão única, por R$ 265.990. É a quarta geração do Pajero, que, segundo os executivos da montadora japonesa, vem com “tudo novo”.

O SUV foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em outubro do ano passado, e vinha sendo comercializado em sistema de pré-venda. A montadora japonesa espera vender inicialmente 300 unidades do modelo por mês. Para isso, aposta no visual robusto e desafiador do novo Pajero Sport, combinado com estilo, luxo e muita tecnologia.

O modelo é produzido na Tailândia em cima de um projeto desenvolvido no Japão para o mercado brasileiro, e chega para substituir o atual Pajero Dakar, montado na unidade industrial da Mitsubishi em Catalão, Sudeste de Goiás, de onde saem também a picape L200, o ASX e o Lancer.

Há estudos para produção do Pajero Sport também em Catalão. Para esse projeto ser concretizado, no entanto, as vendas no mercado brasileiro deveriam alcançar um volume de pelo menos 500 unidades por mês, conforme ponderou Reinaldo Muratori, diretor de Planejamento da HPE Automotores do Brasil, empresa responsável pela produção dos veículos da marca Mitsubishi no País.

Fora de estrada

O Pajero Sport é um SUV de direção macia, confortável e espaçoso, com setelugares para levar toda a família. No asfalto, dirigi-lo parece sonho. Mas é no fora de estrada que o SUV mostra todo seu potencial, com a certeza de sair e chegar seguro ao destino, mesmo nas condições mais adversas de rodagem na terra.

Foi o que ficou demonstrado em cerca de cinco horas de test-drive, mais de três horas em estradas de terra com lama, água, pedreiras e subidas e descidas, que marcou o lançamento do novo Pajero Sport HPE 2020. Foram 230 quilômetros saindo de Mogi Guaçu, São Paulo, incluindo trechos também no interior de Minas Gerais, tendo como ponto literalmente alto o Pico do Gavião, com 1.663 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, na divisa dos dois Estados, considerado um dos melhores locais do mundo para prática de voo livre.

Com tração 4x4, o Pajero Sport que testamos transpôs os obstáculos com facilidade graças ao motor turbo diesel em alumínio de 190 cavalos 2,4 litros, com injeção direta. O conjunto é completado pela transmissão automática de oito velocidades, com as primeiras marchas reduzidas e mais uma combinação de comandos que movimentam o carro nas subidas íngremes e o segura nas descidas a pique.

O controle de descida de montanha, como ocorreu no caso do Pico do Gavião, é garantido pelo Super Select II 4WD, (HDC), Hill Start Assist (HSA) e um modo Off-Road para cascalho, lama, areia ou rocha. Os recursos incluem ainda controle de tração (ATC) e estabilidade (ASC), sensores para acendimento dos faróis e limpador de parabrisa, piloto automático adaptativo (ACC) com frenagem autônoma, sistema de atenuação de colisão (FCM), aviso de ponto cego (BSW), ar-condicionado automático Dual-Zone, câmera de ré, sensor de estacionamento e 11airbags, incluindo bolsas exclusivas para a terceira fileira de bancos.

O Pajero Sport traz retrovisores externos elétricos que são rebatidos automaticamente quando o veículo é trancado. Na parte dianteira, a nova grade dá uma idéia de escudo de proteção. Nela, o diamante de três pontas da logomarca agora vem como se estivesse fixado dentro de uma caixa. Os faróis em LED têm regulagem automática de altura, lavador, DRL em LED e faróis de neblina integrados. Na parte externa, o rack de teto na cor prata está incorporado e complementa o design da carroceria. Na traseira, destacam-se o aerofólio e o novo desenho das lanternas.

Interior

O interior apresenta design esportivo e funcional. O console central alto tem detalhes cromados que envolvem toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos, como seletor de tração, botões para escolha do piso e o freio de estacionamento eletrônico.

As dez saídas de ar-condicionado, oito delas independentes, estão estrategicamente posicionadas na segunda e terceira fileira de bancos, dando ainda mais conforto para os passageiros. O sistema multimídia tem tela capacitiva de 7 polegadas e vem equipado com Android Auto e Apple Car Play, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite o acesso a aplicativos nativos, como Waze e Spotify.

O porta-malas tem capacidade para 571 litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para 1.731 litros. Os bancos em couro, nas cores bege e preto, foram projetados para dar conforto em todos os tipos de situação, seja viajando por grandes rodovias ou enfrentando as trilhas off-road. O dianteiro tem ajuste elétrico e os traseiros podem ser rebatidos deixando o piso totalmente plano.

O novo volante é multifuncional, com todos os comandos à mão do motorista: áudio, voz e telefone, ACC, computador de bordo. O painel de instrumentos é colorido de alto contraste e traz display de multi-informação que deixa todas as informações do veículo mais agradáveis para o dia a dia. No off-road, por exemplo, o desempenho e atuação de cada roda é mostrado em tempo real ao motorista, facilitando a transposição de obstáculos. Os freios são com ABS e EBD.

O novo Pajero Sport conta ainda com o Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária (UMS), que, através de sensores dianteiros e traseiros, atua caso detectem um obstáculo próximo em caso de aceleração brusca, reduzindo a potência do motor para evitar colisões caso o motorista erre os pedais ou a posição do câmbio. (Maurílio Lemes Faleiro, de Mogi Guaçu (SP), para o Sobre Rodas)