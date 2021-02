A Mercedes-Benz iniciou as reservas de seu novo SUV, o GLA 200 AMG Line, com preço público sugerido de R$ 325.900,00. Em sua segunda geração, o modelo foi totalmente renovado, apresentando maiores dimensões externas e internas.

Importado da Alemanha, o GLA 200 AMG Line é equipado com o motor 1.3 turbo a gasolina que entrega 163 cv e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automatizada de dupla embreagem de sete velocidades e a tração é dianteira. O GLA 200 faz de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos e tem a velocidade máxima de 210 km/h.

Na lista de equipamentos, destaque para os pacotes AMG, com grade frontal diamante cromada, para-choques mais esportivos e rodas exclusivas de 20" com pneus 235/45 R20. No interior, o modelo traz o sistema MBUX, com as duas telas de 10,4" para o painel de instrumentos e sistema multimídia com comandos por voz.

Além disso, há o piloto automático adaptativo Distronic, assistente de faixa, alerta de ponto-cego, sistema de estacionamento automático, carregador de smartphone por indução, chave presencial, faróis full-LED e teto-solar panorâmico.

O modelo tem 4,41 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,50 metro de altura e 2,72 metros de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 435 litros.